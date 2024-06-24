Как на курорте. IVA spa в центре Барнаула приглашает на роскошное расслабление

Курс на долголетие, качество жизни и быстрое восстановление в условиях стресса и многозадачности – основа концепции спа-центра

24 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K34NH

IVA Spa / Фото предоставлено компанией

Искусство заботы о себе – это путь к гармонии и долголетию. Хотите расслабиться, восстановить силы и быть в ресурсе? Тогда приходите в IVA spa* в Барнауле. Это особенное место, где древние ритуалы ухода гармонично переплетаются с передовыми технологиями, словно веточки ивы. Индивидуальность и изысканность спа-центра каждый гость почувствует уже на входе. Концепция дизайна продумана настолько тонко, что, сделав всего лишь шаг, вы попадаете из шумного загруженного города в мир релакса и оздоровления. И больше нет ничего, только спокойствие, умиротворение и огромное разнообразие приятных процедур.

IVA spa – не просто спа, это новый формат заботы о здоровье. Здесь представлены аппаратные и косметические разработки нового поколения со всего мира: Германии, России, Японии, Италии и, конечно, родного Алтая. Во всем многообразии современных услуг и технологий поможет разобраться ваш личный спа-координатор, который проведет диагностику организма на инновационном оборудовании и назначит персональную программу.

Все программы спа-центра направлены на релаксацию и получение удовольствия. Процедуры разработаны так, чтобы помочь вам восстановить силы, улучшить внешность и поддержать здоровый образ жизни. А еще здесь можно запустить процесс экологичного снижения веса и сделать свое тело более подтянутым и красивым.

IVA Spa / Фото предоставлены компанией

Спа-центр приглашает оценить высокий уровень сервиса и погрузиться в роскошный мир расслабления.

IVA spa

Адрес: Барнаул, Комсомольский проспект, 128а (в парке "Изумрудный")

Тел.: +7-913-210-27-02

"ВКонтакте"* IVA spa ("Ива Спа").

ИП Граубергер Т. А.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста