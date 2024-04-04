Народные приметы на Василия Теплого. Как 4 апреля привлечь в дом благополучие, а к себе — любовь

4 апреля в народе отмечают день, который получил название Василий Тёплый, Солнечник или Василий Капельник. Обычно к этому дню весна окончательно вступает в свои права, наступает тепло, припекает солнце. 4 апреля Православная церковь вспоминает священномученика Василия Анкирского, принявшего страшные муки за веру в Господа. Люди верили, что этот день хорош для обрядов, привлекающих в дом благополучие.

Кто такой Василий Анкирский и что такого он совершил?

Василий был родом из Восточной Галлии (историческая область на территории современной Турции). Он исповедовал христианскую веру и занимался врачеванием. В 336 году его назначили епископом Анкиры (Анкары).



Проповедник призывал свою паству держаться христианства, чем навлёк на себя гнев властей и был заточён в темницу. К нему приставили двух отступников, которые должны были убедить Василия отречься от своей веры. Однако тот остался непоколебим, был подвергнут истязаниям, а затем снова брошен в заточение.



Великомученика привели на суд к императору Юлиану Отступнику (последний языческий император Рима). Но Василий не испугался гнева монарха и продолжил исповедовать Христа, а самого Юлиана обличил в отступничестве. Взбешённый правитель отдал приказ содрать кожу со спины праведника. Василий же стал молиться и мужественно перенёс страдания. Тогда его тело стали жечь и колоть железными прутьями, пока мученик не отдал душу Господу.

Почему на Василия пекли калачи?

Традиционно 4 апреля хозяйки выпекали круглые калачики – символ солнца, достатка и изобилия. С них начинали утреннюю трапезу. Выпечку нужно было съесть полностью, поэтому её делали небольших размеров. Оставшиеся крошки отдавали птицам, привлекая их на огород для борьбы с вредителями. По поверьям, тому, кто съедал калач натощак, весь год сопутствовали счастье и удача.

Зачем 4 апреля наблюдали за капелью?

В начале весны крестьяне обычно начинали строительство – кто возводил дом, кто сарай, кто баню. Для этих целей именно на Василия Тёплого выбирали лучшее место для будущей стройки. Подмечали, куда капает капель и в какую сторону стекают ручьи – там строений не возводили, знали, они долго не простоят, так как будут подмыты.

Как на Василия привлекали в дом благополучие?

На Василия нужно было в полдень выйти на улицу, подставить руки к солнцу ладонями вверх и трижды произнести: "Ясное, ясное, солнышко красное. По небу ты ходишь, тепло и благость даришь, путь всем освещаешь. Поделись и с моей семьёй добром, светом и теплом, наполни благополучием и счастьем мой дом. Послание тебе отсылаю и лучом твоим его закрепляю".



Произнося заклинание, важно почувствовать тепло в ладонях, поднести их к сердцу, закрыть глаза и мысленно представить лица родных и близких. Вернувшись после обряда в дом обязательно умывались, а после выходили за порог и, обратив лицо к востоку, трижды осеняли себя крестным знамением.

Какой заговор на любовь читали 4 апреля?

На Василия Тёплого в поисках второй половины также обращались к солнцу. Для обряда находили хорошо освещённую поляну, вставали на бугорок или пенёк и поднимали вверх правую руку с кольцом на безымянном пальце. Неважно, из чего оно будет сделано, главное, чтобы его ни разу не надевали.



Закрыв глаза и представив в мыслях суженого, единожды произносили заговор: "Солнце красное, солнце ясное. Живёт на свете раб Божий (имя), а я не ем, не сплю, всё думы о нём думаю. Он меня не видит, не слышит, знать не знает. Открой ему глаза солнышко. Пусть увидит, пусть услышит, пусть узнает и полюбит. Просвети его и намекни, что есть та, кто мечтает с ним кольцами обменяться и никогда не расставаться". Заговорённое кольцо носили до встречи с суженым, а затем прятали в укромное место.

Как талую воду заговаривали на красоту?

Чтобы быть красивыми и привлекательными, девушки 4 апреля собирали в вёдра талую воду. Ближе к вечеру их заносили в дом, ставили на лавку возле печи и наговаривали: "Василий Тёплый, всех ты солнцем согреваешь, а мне красоту подаришь. Я капелью умоюсь, очарованием наполнюсь. Будут молодцы меня любить, мимо не проходить". После этого заговорённой водой трижды умывались, а остатки выливали на себя в бане, когда мылись перед сном.