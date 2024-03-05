Как наладить собственное производство бытовой химии?

И кто в этом поможет

05 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K9mcS

Бытовая химия и средства для уборки / Фото: freepik

Несмотря на то, что на рынке моющих средств представлено огромное число позиций, ассортимент моющих средств, порошков и прочей бытовой химии постоянно растет. Появляются и новые производители, многим из которых удается создать конкуренцию уже именитым брендам. Кто-то продвигается за счет более доступной цены, кто-то делает упор на действительно хорошее качество и т.д. Рассказываем, как организовать производство бытовой химии (подробнее можно узнать здесь: https://tbh.su/kontraktnoe-proizvodstvo-bytovoj-himii/).

Выбираем ассортимент

Первое, с чем нужно определиться, – типы выпускаемой продукции. Наиболее популярны сейчас порошки и гели для стирки, средства для мытья посуды, мыло, жидкости для стекол, средства для плитки и кафеля, спреи для уборки поверхностей на кухне. Агрегатное состояние может отличаться (жидкое, пастообразное, твердое, порошковое).

Начинающим предпринимателям на старте производства стоит сделать упор на самые востребованные варианты (минимум пять видов). Это позволит привлечь аудиторию и даст возможность расширить ассортимент в дальнейшем.

Основные этапы запуска производства

Поскольку организовать собственный цех по выпуску бытовой химии – задача затратная и объемная, многие компании сегодня выбирают контрактное производство. Его суть состоит в том, что вы выбираете все параметры будущего средства и получаете готовую партию для продажи. Свои услуги по организации контрактного производства вам предлагает ООО "Т.Б.Х." – проверенный и надежный производитель жидкого мыла, дезинфицирующих, чистящих и моющих средств. Официальный сайт – https://tbh.su/. Компания готова предложить более 700 вариантов рецептур самых разных средств или рассмотреть ваш вариант в качестве основы.

Как осуществляется сотрудничество:

индивидуально разрабатывается эффективная формула будущего средства;

производятся все необходимые лабораторные тестирования и испытания;

оформляется вся необходимая разрешительная документация;

подбирается тип упаковки и ее дизайн;

производится минимальная партия для тестирования и первых продаж;

эксперты дают свои рекомендации по оптимизации рецептуры (если это необходимо);

организовывается доставка партии по адресу клиента.

Если вы начинающий предприниматель, важно определиться с формой хозяйствования и зарегистрироваться в качестве ООО или ИП. Без этого осуществлять деятельность не получится.

ООО "Т.Б.Х."

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