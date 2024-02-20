Как найти идеальное жилье в Анталии?
Рассказываем, какие факторы учесть при выборе района и недвижимости
20 февраля 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KcfRu
В последнее время жилье в Анталии пользуется популярностью. Мягкий климат, потрясающие пляжи и лазурное море привлекают инвесторов со всего мира для покупки жилья. Агентство недвижимости в Турции Profit Real Estate* предлагает большой каталог вариантов под любой запрос и бюджет. Подобрать их можно на сайте profitrealestate.ru* самостоятельно либо обратиться к менеджеру. А мы рассказываем, как правильно сделать выбор, избежав ошибок и разочарований.
Ключевые факторы при выборе
Перед приобретением собственности очень важно определить цель покупки. От нее и нужно отталкиваться при выборе подходящего варианта.
1. Инвестиционное жилье
Основным критерием будет близость к морю и пляжам, что обеспечит стабильный спрос на аренду апартаментов.
2. Жилье для собственного проживания
Здесь важнее всего расположение комплекса рядом с объектами инфраструктуры и внутреннее убранство помещения.
Выбор района в Анталии
От правильного выбора района зависит многое. Например, если вы ведете активный образ жизни, тогда выбирайте районы Лара и Коньяалты. Лара расположен недалеко от центра, здесь есть все возможности для шопинга. Коньяалты славится кафе, ресторанами, магазинами и, конечно же, пляжем. Там проходят культурные мероприятия и развлечения.
В Муратпаше сосредоточены бизнес-центры, офисы, торговые площадки известных брендов.
Если же вам по душе отдых среди потрясающих пейзажей, тогда ваш выбор – Белек. На его территории вы найдете пятизвездочные отели с красивым видом.
Преимущества сотрудничества с агентствами недвижимости
Обратившись в надежное агентство, вы получите доступ к большому количеству предложений, соответствующих вашим предпочтениям и финансовым возможностям.
Чтобы проверить репутацию компании, нужно:
- изучить документацию (лицензию и сертификаты);
- почитать отзывы о компании;
- встретиться лично в офисе.
Покупка недвижимости в Анталии – сложный путь, который требует серьезного подхода и наличия надежного партнера. Именно таким является агентство недвижимости в Турции Profit Real Estate. Опытные сотрудники компании окажут качественную юридическую поддержку и сделают процесс покупки максимально комфортным и безопасным.
* Profit Real Estate ("Профит Реал Эстейт"); profitrealestate.ru ("профитреалэстейт.ру")
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07:16:16 21-02-2024
А зачем алтайским жителям искать жилье в Анталье? Во-первых сейчас в Турции все плохо с экономикой и курсом лиры, во-вторых заметно уменьшилось количество плюшек для собственников-иностранцев, в-третьих, целевой аудитории, покупающей себе помимо жилья в Барнауле еще и жилье в Турции - катастрофически мало, и они уже все что нужно себе купили.
07:56:43 21-02-2024
Пишите как найти в Дубае)))
12:34:44 21-02-2024
Статья мягко говоря странная, особенно сейчас, когда даже текущие иностранцы-собственники жилья в Турции получили массу проблем со своим имуществом, их оттуда турки просто явно выживают новыми законодательными актами. Какой дурак будет покупать недвижимость там ?
13:06:23 21-02-2024
Русские бегут из Турции За последний год постоянно проживающих россиян в Турции стало сильно меньше. Это прям заметно. Главная причина, конечно, заключается в том, что перестали выдавать туристические ВНЖ по аренде квартиры. Раньше вообще по сути ничего не требовалось, чтобы легально обосноваться в Турции. Необходимо было только снимать квартиру на долгий срок. То есть то, что ты по любому будешь делать. Сейчас же так нельзя. Нужно либо покупать квартиру, либо делать рабочую или студенческую визу (что не так просто). Еще одна причина - это сильный рост цен. Раньше в Турции было жить очень дешево, сейчас уже нет. Поэтому многие уезжают. Даже европейцы. На росте цен они продают недвижимость, которую покупали 5-10 лет назад в 2-3 раза дешевле, и покупают в Италии или Испании. Многие просто не вывезли жизнь заграницей, так как переезжали из-за мобилизации неосознанно.