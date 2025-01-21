Как найти недорогой отель в 2025 году?

Индрайв в гостиничной сфере – новый способ сэкономить

21 января 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHVqSUY

Туристы. Отель / Фото: freepik.com

По данным Российского союза туриндустрии, средняя стоимость проживания в отелях и гостиницах страны в 2024 году выросла почти на 20%. Наименьший рост показали заведения малой звездности (+16%), а больше всего подорожали отели с 4 и 5 звездочками (+21,3%). По прогнозам, в 2025 году ожидают рост на уровне 18-20%. Такая ситуация вынуждает путешественников либо экономить на комфорте, либо искать альтернативные варианты аренды номеров. Рассказываем об одном из набирающих популярность способов поиска недорогих мест проживания. Он будет полезен и тем, кого интересуют отели Алтайского края и России в целом.

Индрайвер в гостиничной сфере: что это и как работает?

Многим известен сервис пассажирских перевозок, работающий по системе InDrive (ИнДрайв). Его суть в том, что транспортную услугу клиенту оказывают по цене, которую заранее обговаривают с перевозчиком и которая полностью устраивает обе стороны.

Как это работает при бронировании номеров? Примерно так же: на сайте-агрегаторе гость сам назначает цену за проживание, а отельер либо соглашается, либо предлагает свою.

При этом взаимодействие между сторонами не ограничено описанной выше схемой. Отельеры могут предлагать целые пакеты предложений с определенными скидками, персональными условиями, наиболее выгодными вариантами проживания. А клиенты могут оставлять заявки по цене, которую готовы заплатить. На них могут откликаться представители гостиничного бизнеса конкретного города или региона.

Преимущества сервиса по бронированию отелей

На сервисе gethotel.ru (принцип работы которого описали выше) есть и система автоматического поиска, которая сама группирует заявки и отклики, схожие по критериям.

С его помощью также можно:

сократить время поиска подходящего места размещения благодаря удобному функционалу сайта-агрегатора;

изучить не только цены, но и условия проживания в конкретном месте (обо всех гостиницах на сайте бронирования есть вся необходимая информация);

передать хлопоты, связанные с осуществлением брони, опытным специалистам, что исключает риск накладок, ошибок, нестыковок и прочего;

воспользоваться помощью администраторов в любое время.

Такая система взаимодействия интересна не только клиентам, но и отелям. Они могут создавать индивидуальные предложения на определенные даты или для конкретных групп гостей (например, для молодоженов, путешествующих в одиночку, для больших компаний и т. д.).

ООО "Национальная система бронирования"

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