Как не отравиться в новогодние праздники, рассказали в Роспотребнадзоре
Вместе с праздничным настроением и вкусными блюдами на новогоднем столе поджидают и опасности, одной из которых являются острые кишечные инфекции
29 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Перед праздниками многие стараются купить продукты заранее, чтобы не стоять в очередях. Но не спешите заполнять свою тележку до отказа – это может обернуться не только лишними покупками, но и проблемами со здоровьем. Чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рекомендуют заблаговременно приобретать только продукты с длительным сроком хранения и делать это исключительно в разрешенных местах торговли. И всегда обращать внимание на срок годности, состав продукта и условия хранения. Подготовили еще несколько полезных советов, которые помогут весело встретить праздников без отравлений и неприятных последствий.
Приготовление блюд: кулинарные хитрости
Некоторые блюда могут стать настоящими врагами для вашего желудка. Например, многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной могут устроить настоящую вечеринку в вашем животе. Опасными для здоровья могут стать кондитерские изделия с кремом и полуфабрикаты из рубленого мяса, отмечают в ведомстве.
Чтобы избежать этого:
- готовьте салаты и холодец в небольших количествах – не устраивайте пир на весь мир;
- промывайте зелень и овощи так, как будто они собирались на важное мероприятие – с кипятком и проточной водой;
- не забывайте о сроках годности и условиях хранения. Торты лучше держать в холодильнике, чем на столе;
- не храните готовые блюда и сырые рядом (мясо или рыбу) – это не вечеринка, где все должны быть вместе;
- заправленные майонезом и сметаной салаты не должны оставаться в холодильнике больше суток – они тоже хотят праздновать!
Праздничное застолье: как не стать жертвой стола
31 декабря не стоит голодать: не нужно пропускать завтрак и обед – не садитесь за стол голодными, дают напутствие в Роспотребнадзоре. Вот несколько советов, чтобы ваш праздник прошел без эксцессов:
- чем больше блюд на вашем столе, тем больше нагрузка на ваш организм. Лучше всего начинать с легких закусок;
- соблюдайте очередность блюд: сначала легкие закуски, потом горячее – как в хорошем ресторане;
- не смешивайте холодные блюда с горячими – это не дуэт для танца;
- не засиживайтесь с едой за столом до утра;
- не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь. Умеренность – ключ к успеху;
- замените торты фруктовыми салатами;
- не бросайтесь с праздничного стола на горку или каток сразу после еды – дайте своему организму переварить все вкусности!
22:26:57 29-12-2024
Упаси мя господи...
13:19:00 30-12-2024
Бдыщ (22:26:57 29-12-2024) Упаси мя господи... ...
Слушать роспотребнадзоровцев, которые иногда ходят по магазинам в бордовых обносках и дебильно улыбаются.