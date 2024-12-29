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Как не отравиться в новогодние праздники, рассказали в Роспотребнадзоре

Вместе с праздничным настроением и вкусными блюдами на новогоднем столе поджидают и опасности, одной из которых являются острые кишечные инфекции

29 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Новогодний стол / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky
Новогодний стол / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Перед праздниками многие стараются купить продукты заранее, чтобы не стоять в очередях. Но не спешите заполнять свою тележку до отказа – это может обернуться не только лишними покупками, но и проблемами со здоровьем. Чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рекомендуют заблаговременно приобретать только продукты с длительным сроком хранения и делать это исключительно в разрешенных местах торговли. И всегда обращать внимание на срок годности, состав продукта и условия хранения. Подготовили еще несколько полезных советов, которые помогут весело встретить праздников без отравлений и неприятных последствий.

Приготовление блюд: кулинарные хитрости

Некоторые блюда могут стать настоящими врагами для вашего желудка. Например, многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной могут устроить настоящую вечеринку в вашем животе. Опасными для здоровья могут стать кондитерские изделия с кремом и полуфабрикаты из рубленого мяса, отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать этого:

  • готовьте салаты и холодец в небольших количествах – не устраивайте пир на весь мир;
  • промывайте зелень и овощи так, как будто они собирались на важное мероприятие – с кипятком и проточной водой;
  • не забывайте о сроках годности и условиях хранения. Торты лучше держать в холодильнике, чем на столе;
  • не храните готовые блюда и сырые рядом (мясо или рыбу) – это не вечеринка, где все должны быть вместе;
  • заправленные майонезом и сметаной салаты не должны оставаться в холодильнике больше суток – они тоже хотят праздновать!

Праздничное застолье: как не стать жертвой стола

31 декабря не стоит голодать: не нужно пропускать завтрак и обед – не садитесь за стол голодными, дают напутствие в Роспотребнадзоре. Вот несколько советов, чтобы ваш праздник прошел без эксцессов:

  • чем больше блюд на вашем столе, тем больше нагрузка на ваш организм. Лучше всего начинать с легких закусок;
  • соблюдайте очередность блюд: сначала легкие закуски, потом горячее – как в хорошем ресторане;
  • не смешивайте холодные блюда с горячими – это не дуэт для танца;
  • не засиживайтесь с едой за столом до утра;
  • не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь. Умеренность – ключ к успеху;
  • замените торты фруктовыми салатами;
  • не бросайтесь с праздничного стола на горку или каток сразу после еды – дайте своему организму переварить все вкусности!
Новый год

Комментарии 2

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Бдыщ

22:26:57 29-12-2024

Упаси мя господи...

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Гость

13:19:00 30-12-2024

Бдыщ (22:26:57 29-12-2024) Упаси мя господи... ...
Слушать роспотребнадзоровцев, которые иногда ходят по магазинам в бордовых обносках и дебильно улыбаются.

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