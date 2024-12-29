Как не отравиться в новогодние праздники, рассказали в Роспотребнадзоре

Вместе с праздничным настроением и вкусными блюдами на новогоднем столе поджидают и опасности, одной из которых являются острые кишечные инфекции

29 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Новогодний стол / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Перед праздниками многие стараются купить продукты заранее, чтобы не стоять в очередях. Но не спешите заполнять свою тележку до отказа – это может обернуться не только лишними покупками, но и проблемами со здоровьем. Чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рекомендуют заблаговременно приобретать только продукты с длительным сроком хранения и делать это исключительно в разрешенных местах торговли. И всегда обращать внимание на срок годности, состав продукта и условия хранения. Подготовили еще несколько полезных советов, которые помогут весело встретить праздников без отравлений и неприятных последствий.

Приготовление блюд: кулинарные хитрости

Некоторые блюда могут стать настоящими врагами для вашего желудка. Например, многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной могут устроить настоящую вечеринку в вашем животе. Опасными для здоровья могут стать кондитерские изделия с кремом и полуфабрикаты из рубленого мяса, отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать этого:

готовьте салаты и холодец в небольших количествах – не устраивайте пир на весь мир;

промывайте зелень и овощи так, как будто они собирались на важное мероприятие – с кипятком и проточной водой;

не забывайте о сроках годности и условиях хранения. Торты лучше держать в холодильнике, чем на столе;

не храните готовые блюда и сырые рядом (мясо или рыбу) – это не вечеринка, где все должны быть вместе;

заправленные майонезом и сметаной салаты не должны оставаться в холодильнике больше суток – они тоже хотят праздновать!

Праздничное застолье: как не стать жертвой стола

31 декабря не стоит голодать: не нужно пропускать завтрак и обед – не садитесь за стол голодными, дают напутствие в Роспотребнадзоре. Вот несколько советов, чтобы ваш праздник прошел без эксцессов: