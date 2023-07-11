И надо ли передавать показания, если вообще не расходовал ресурс

11 июля 2023, 07:50, ИА Амител

Газ / Фото: "Газпром межрегионгаз" Новосибирск"

Если по какой-то причине вы временно не пользуетесь коммунальным ресурсом, вы должны передавать показания по счетчикам. Иначе начисление будет по среднемесячному объему потребления или по нормативу. Это правило действует и для газового счетчика. В "Газпром межрегионгаз Новосибирск" напомнили, как не стать должником, если расхода не было.

Когда нужно подавать показания?

Передавать показания приборов учета газа нужно до 25 числа текущего месяца.

Правда ли, что плату все равно начислят, если не передать показания?

Правда. Если показания газового счетчика не переданы вовремя, плата за ресурс все равно начисляется:

в случае, если показания переданы позже или не переданы вовсе, плата за газ будет начислена по среднемесячному объему потребления за последние три месяца;

при отсутствии показаний более трех месяцев оплата начисляется по нормативу.

То есть даже при отсутствии потребления абоненту будет выставлена сумма к оплате. Формируется дебиторская задолженность, которая при неоплате более одного расчетного периода является основанием для приостановки газоснабжения.

И что, газ могут отключить?

Конечно, могут, это прописано в законе.

И вот недавний пример. Собственник дома в Новосибирске, фактически проживающий в Республике Алтай, не передавал показания счетчика с января по май 2023 года. За 6 месяцев сумма его задолженности, сформированная по среднемесячным и нормативным начислениям, составила 83,9 тысяч рублей.

За неисполнение обязательств по договору поставки газа с ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" абонент отключен от газоснабжения путем установки заглушки на внутридомовом газопроводе. После отключения он передал показания прибора учета газа, но для возобновления подачи газа ему необходимо оплатить не только долг, но и услуги по отключению/подключению в сумме 5,1 тысяч рублей.

Так что же делать?

Да все просто – передавать показания вовремя.

"Можно снять последние показания счетчика и передавать их ежемесячно, даже при нулевом потреблении. Дистанционные сервисы компании позволяют делать это из любой точки", – отметили в "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Есть еще один вариант – если вы на длительное время покидаете свою квартиру или не пользуетесь газом летом, можно предоставить в "Газпром межрегионгаз Новосибирск" заявление об отсутствии потребления на указанный период.

Иллюстрация: "Газпром межрегионгаз Новосибирск"