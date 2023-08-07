Как небольшие магазины в Барнауле успешно конкурируют с сетевиками

Лучше всего живется ретейлерам, а обычным розничным магазинам удерживаться на плаву в последнее время стало гораздо тяжелее, говорят эксперты

07 августа 2023, 07:25, ИА Амител

Кошелек / Фото: 2gis.ru

Барнаул называют одним из городов-лидеров по количеству торговых площадей. По данным за 2022 год, на тысячу жителей в столице Алтайского края приходится 690 торговых "квадратов". Эксперты указывают, что лучше всего живется ретейлерам, а обычным магазинам удерживаться на плаву в последнее время стало гораздо тяжелее. Однако есть и примеры обратного. О своем опыте работы в сложных условиях рассказал соучредитель и генеральный директор ТЦ "Балтийский базар" Аркадий Бочаров.

Как кризис отпугнул сетевиков

Много лет назад Аркадий Бочаров приобрел коммерческую недвижимость, чтобы сдавать торговые площади в аренду. Интерес к его помещению проявили и такие крупные сети, как "Пятерочка" и "Холидей". Даже предварительно договорились об аренде, рассказывает Бочаров. Но не сложилось.

"Наступил экономический кризис 2008 года, который кардинально изменил все планы. Сети отказались от аренды торговых площадей, в итоге у меня не оставалось другого варианта, как самому открыть продуктовый магазин. Закупили оборудование, наняли персонал, начали работать", – вспоминает Бочаров.Однако от идеи сдавать помещения в аренду предприниматель не отказался. Но теперь его клиенты – мелкие и средние предприниматели.

"Мы представляем несетевую торговлю во всех смыслах, – говорит генеральный директор ТЦ. – Почти все наши арендаторы – это уцелевшие мелкие предприниматели, которые с помощью объединения и добросовестной конкуренции пытаются найти способы иметь заработок".

Торговый центр / Фото: 2gis.ru

Базар – это душевно

Сегодня в ТЦ "Балтийский базар" два торговых зала, в которых работают 40 арендаторов. Свободных площадей нет. В нижнем зале – продуктовые отделы, в верхнем – промышленные.

Название торгового центра – тоже не случайность: формат работы полностью оправдывает название базара.

Бочаров объясняет, что в нижнем зале сочетаются сразу два формата – продуктовый супермаркет и небольшие отделы, в которых продается свежее мясо, сыры и колбасы, рыба и прочее.

Гендиректор уверен, что в этом случае отделы не конкурируют, а дополняют ассортимент основного супермаркета.

В условиях жесткой конкуренции с сетевиками небольшим розничным магазинам помогает выживать их гибкость, считает гендиректор ТЦ. Они могут быстро отреагировать на запросы покупателей, ввести новые позиции в ассортимент, чтобы отследить спрос. Крупные сети больше работают по шаблону, а потому новинки появляются реже.

Плюсом мелких магазинов является и их душевность.

"Торговля через прилавок, в отличие от супермаркетов, все-таки имеет свои преимущества. Например, покупатели могут поговорить с продавцом, попробовать продукт, поделиться своими впечатлениями", – говорит Бочаров.

Торговый центр / Фото: 2gis.ru

Денежное дерево

Торговый центр "Балтийский базар" несколько раз становился победителем и призером городских конкурсов за лучшее оформление. Его генеральный директор уверен: ухоженная территория и нестандартный подход к оформлению магазина – то, что вызывает интерес у прохожих и потенциальных клиентов.

Перед входом в торговый центр стоит металлическое дерево с монетками и кошельком. Барнаульцы с удовольствием фотографируются на его фоне. А местные жители уверены: если потереть о кошелек чеком, то можно разбогатеть.