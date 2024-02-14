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Как нейросеть видит известные поговорки о любви? Попробуйте угадать

Ответ можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале

14 февраля 2024, 11:50, ИА Амител

Изображения сгенерированы нейросетью Midjourney

Ко Дню всех влюбленных мы попросили нейросеть показать, как она видит известные поговорки и фразы о любви. Видение искусственного интеллекта – в галерее. 

Кое-что получилось милым, кое-что – страшным... Попробуете угадать, что зашифровано в картинках?

Ответы можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале

Комментарии 4

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Гость

11:57:57 14-02-2024

"Борис Валеджо и Илья Глазунов"- так называется ваша нейросеть?

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Жанна

12:16:11 14-02-2024

2. Любовь за деньги не купишь. 3. Любовь не картошка, не выкинешь в окошко. 4. С милым рай в шалаше. 5. Насильно мил не будешь. 6. Любви все возрасты покорны. 7. Любовь начинается с глаз. 9. Любовь зла, полюбишь козла.

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Гость

15:29:22 14-02-2024

А где же "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда"?

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Гость

19:21:20 14-02-2024

Гость (15:29:22 14-02-2024) А где же "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда"... как раз она первая!..

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