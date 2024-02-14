Как нейросеть видит известные поговорки о любви? Попробуйте угадать
Ответ можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале
14 февраля 2024, 11:50, ИА Амител
Изображения сгенерированы нейросетью Midjourney
Ко Дню всех влюбленных мы попросили нейросеть показать, как она видит известные поговорки и фразы о любви. Видение искусственного интеллекта – в галерее.
Кое-что получилось милым, кое-что – страшным... Попробуете угадать, что зашифровано в картинках?
Ответы можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале.
11:57:57 14-02-2024
"Борис Валеджо и Илья Глазунов"- так называется ваша нейросеть?
12:16:11 14-02-2024
2. Любовь за деньги не купишь. 3. Любовь не картошка, не выкинешь в окошко. 4. С милым рай в шалаше. 5. Насильно мил не будешь. 6. Любви все возрасты покорны. 7. Любовь начинается с глаз. 9. Любовь зла, полюбишь козла.
15:29:22 14-02-2024
А где же "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда"?
19:21:20 14-02-2024
Гость (15:29:22 14-02-2024) А где же "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда"... как раз она первая!..