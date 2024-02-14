Как нейросеть видит известные поговорки о любви? Попробуйте угадать

Ответ можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале

14 февраля 2024, 11:50, ИА Амител

Изображения сгенерированы нейросетью Midjourney

Ко Дню всех влюбленных мы попросили нейросеть показать, как она видит известные поговорки и фразы о любви. Видение искусственного интеллекта – в галерее.



Кое-что получилось милым, кое-что – страшным... Попробуете угадать, что зашифровано в картинках?

Ответы можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале.