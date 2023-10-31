Как новенький. Как журналист amic.ru выбирала себе машину и влюбилась в "китайца"

А выбрать будет из чего, если вы приедете в автосалон "Первый номер"

31 октября 2023, 11:30, Александра Черданцева erid: LjN8K2xVd

Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"А не присмотреть ли мне новый автомобиль", – подумала как-то наша коллега Саша Черданцева. Нет, своего верного друга она пока не продает, но интересно же, что сейчас есть на рынке, кроме активно завоевывающих барнаульские дороги новых китайских брендов. Да только новых "корейцев", "японцев" и "европейцев" сейчас почти не найти, что еще активнее стимулирует рынок поддержанных авто. А где найти хороший, без скрытых дефектов? Рассказываем и показываем.

Так и где в Барнауле купить поддержанное авто?

Выбрать машину будет сложно, тут к гадалке не ходи, #яжедевочка. А вот с выбором автосалона думать не пришлось – сразу обращаюсь к постоянному партнеру amic.ru: мультибрендовому салону "Первый номер". Меня встречает управляющий Александр Гостев. И тут же с порога проводит, так сказать, обзорную экскурсию. А смотреть тут есть что. Сейчас в салоне представлено 140 автомобилей: и с пробегом, и новые, ввезенные по параллельному импорту. Это Changan*, Chery*, Daewoo*, Daihatsu*, Honda*, Lexus*, Mazda*, Nissan*, Renault*, Subaru*, Suzuki*, Toyota* и многие другие. Все блестят как новые, салоны без пылинки, подкапотное пространство чистейшее – сразу видно, что авто проходят хорошую предпродажную подготовку.

Диапазон цен варьируется от 500 тысяч рублей и до бесконечности. К тому же при необходимости автомобиль можно приобрести по услуге trade-in*, в кредит или даже лизинг (но это только для юридических лиц). Здесь же помогут оформить страховку и поставить авто на учет в ГИБДД.

































Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Да, все модели юридически и технически проверены, заверил Александр Гостев. Для меня это важно, потому что я, как и среднестатистическая женщина-гуманитарий, в автомобилях разбираюсь не очень-то хорошо, особенно если это касается каких-то технических моментов или юридических тонкостей. И если ты не автоэксперт, то можно наткнуться на машину с сюрпризом. В "Первом номере" могут при вас замерить толщину металла (чтобы четко понимать, какие детали авто были перекрашены), могут снять видеообзор, если вы не в Барнауле. Здесь сразу говорят обо всех особенностях конкретного авто и помогают выбрать именно тот, который будет соответствовать не только бюджету, но условиям использования и пожеланиям клиента.

А клиент, то есть я, хочет современное, красивое и просторное авто. Александр Гостев передает меня в руки старшего менеджера салона Антона Новикова, с которым мы идем смотреть уже конкретные "хотелки".

Kia Rio*, 1,5 млн рублей

Итак, первый вариант – классика жанра. Белый Kia Rio 2019 года выпуска с относительно небольшим пробегом, на автомате, с левым рулем. Авто не доставит мне лишних хлопот в обслуживании или ремонте, уверен Антон. У модели беспроблемный двигатель, классическая коробка-автомат, свежий кузов предпоследнего дизайна. Автомобиль потребует минимальных вложений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Пожалуй, на бюджет в рамках 1,5 млн это один из достойнейших семейных автомобилей. Очень просторный салон, комфортно и спереди (очень удобно для тех, кто ездит на каблуках), и сзади. Да и багажник довольно вместительный.

В целом автомобиль мне понравился, хотя я привыкла к более высоким моделям и в целом никогда не ездила на седанах. Но это, как говорится, на любителя.













Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Hyundai Solaris*, 1,8 млн рублей

Идем дальше. А дальше снова седан – на этот раз черный Hyundai Solaris 2021 года в практически идеальном состоянии. У машины один собственник и пробег всего 40 тысяч км, обслуживалась только у официального дилера. Модель последнего поколения в свежем кузове и максимальной комплектации. Подогрев всего необходимого, запуск с кнопки, мультируль с круиз-контролем и управлением мультимедиа. В общем все, что может себе позволить корейский автопром в лице "Соляриса", говорит Антон. Симпатичный внешний вид и довольно просторный салон. Как и предыдущая модель считается беспроблемным автомобилем в процессе эксплуатации.

Что могу сказать? Машина действительно выглядит как новая. Идеально чистые отполированные поверхности, футуристичный дизайн, салон мягкий и комфортный, на передней панели встроен современный дисплей. Модель довольно компактная. Однозначно понравится любителям аккуратных авто.





















Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И все-таки мне хочется чего-то повыше, идем смотреть совсем новые авто (аппетит приходит во время еды). Напомню, их салон ввозит по параллельному импорту. Прошу показать мне кроссоверы.

Kia Sportage*, 4,1 млн рублей

Так как Kia официально больше не представлена в России, все новые автомобили попадают к нам только по параллельному импорту. Машины приходят только автовозом, поэтому ни о каких "своих" перегонщиках в "Первом номере" речи не идет.

Этот черный красавец, признаюсь, мне нравится больше предыдущих. Здесь тоже есть подогрев руля и сидений, всевозможные системы помощи на дороге и как у всех современных производителей множество мониторов. Еще отмечу вместительный багажник. Сразу размечталась, сколько вещей туда можно сложить, даже мой складной велик спокойно войдет, не говоря уже о чемоданах, "бубликах", туристическом скарбе. Ну а что, машина должна быть на все случаи жизни.





































Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Geely Monjaro*, 3,8 млн рублей

Вообще-то изначально я смотрела только корейские авто, но Антон предложил мне китайский Geely Monjaro в максимальной комплектации. И я влюбилась. Внешний вид, цвет, салон – здесь все даже лучше, чем я себе представляла. Сине-зеленый хамелеон – таких в городе буквально единицы. Салон отделан замшей, потолок из алькантары, премиальная акустическая система, три сенсорных экрана. Все русифицировано. Также здесь идет качественная шумоизоляция с двойным остеклением, система комфортной посадки. Сразу ощущение, что ты здесь дорогой гость. Также в автомобиле есть голосовое управление, панорамная крыша и много чего еще. Если честно, я не ожидала такого от китайского бренда.





















Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но стоит ли брать "китайца"?

"После ухода японских, немецких и корейских брендов россияне стали присматриваться к китайскому автопрому. Но нельзя сказать, что выбор китайских моделей исключительно вынужденный. Сегодня китайцы предлагают достаточно качественный продукт как в плане технических характеристик, так и в плане комплектаций. При этом цена на них достаточно приятная в сравнении с другими аналогами. Если мы говорим о кроссоверах, то в среднем это 4 млн. За последние несколько лет "китайцы" очень серьезно выросли в качестве. Сегодня, я бы сказал, что это шикарный продукт за свои деньги", – рассказал мне после тест-драйва по салону Александр Гостев.

Конечно же, больше всего понравился последний вариант. Но на новый автомобиль моего бюджета уже явно бы не хватило, так что если соберусь брать, потребуется кредит, который также можно оформить в банке-партнере при помощи специалистов "Первого номера" под вполне рыночный процент. Хотя и многие б/у автомобили в "Первом номере" нисколько не уступают новым из салона.

Но тут просто любовь с первого взгляда. Так что именно на Geely Monjaro мы сейчас и поедем кататься по городу.





























Автосалон "Первый номер" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru



Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Тел.: +7 (963) 500-35-72

Whatsapp* Автосалон "Первый номер" (ООО "Сибирьавтоцентр")Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00Тел.: +7 (963) 500-35-72

Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк".

* trade-in (трейд-ин); Changan ("Чанган"); Chery ("Чери"); Daewoo ("Дэу"); Daihatsu ("Дайхатсу"); Honda ("Хонда"); Lexus ("Лексус"); Mazda ("Мазда"); Nissan ("Ниссан"); Renault ("Рено"); Subaru ("Субару"); Suzuki ("Сузуки"); Toyota ("Тойота"); Kia Rio ("Киа Рио"); Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис"); Kia Sportage ("Киа Спортейдж"); Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); WhatsApp ("ВатсАпп").

Реклама