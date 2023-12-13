Как новичку стать IT-специалистом?

Эксперты рассказали, на какие курсы стоит обратить внимание

13 декабря 2023, 17:11, ИА Амител erid: LjN8Kbvxp

Ноутбук. Обучение / Фото: freepik.com

В мире технологий востребованы те специалисты, которые обладают большим набором навыков. Особенно это касается сферы ИТ. За последние годы спрос на программистов и другие смежные специальности вырос в разы. Рассказываем, на какие курсы и образовательные программы обратить внимание новичку в 2023 году.

JavaScript

Обучение javascript* (JS) востребовано как среди новичков, так и среди тех, кто уже освоил HTML* и CSS*. Это язык программирования хорош тем, что:

прост в освоении;

имеет широкую сферу применения: на фронтенде, бэкенде, для разработки мобильных приложений и т.д.;

специалисты со знанием javascript востребованы на рынке труда;

имеет обширную образовательную базу.

Несмотря на то, что конкуренция с другими языками программирования усиливается, JS, по прогнозам экспертов, еще долгое время не потеряет своей актуальности. Причин для этого несколько: универсальность языка, его масштабируемость и внушительная пользовательская база, которая только растет.

Другие курсы программирования

Самый простой способ "войти" в сферу ИТ – пройти курсы программирования. В результате открывается множество возможностей для трудоустройства. В процессе обучения можно освоить полезные навыки, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице, сменить место работы, увеличить доход и даже – запустить собственный прибыльный проект.

Например, профессию тестировщика (специалиста, проверяющего работу программ или приложений) может освоить выпускник школы без высшего образования или студент, а также человек с гуманитарным складом ума. Достаточно подобрать одни из лучших курсов тестировщика и пройти их. После освоения соответствующих навыков можно будет заняться аналитикой или разработками программного обеспечения.

vc.ru* – одна из самых крупных в Рунете платформ для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний.

*javascript ("Джавасккрипт"); HTML ("ЭйчТиЭмЭл"); CSS ("СиЭсЭс"); vc.ru ("виси.ру")

ООО "Фикси"

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