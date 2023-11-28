Как оформить электронный путевой лист в "Транспортном ЭДО" СберКорус

Цифровая платформа теперь предоставляет и такую возможность

28 ноября 2023, 20:00, ИА Амител erid: LjN8K82KP

Грузовой транспорт / Фото: wirestock / Freepik

Цифровая платформа СберКорус для электронного документооборота представила новую функцию для работы с электронными путевыми листами (ЭПЛ). Сервис "Транспортный ЭДО" позволяет создавать, обрабатывать и отправлять ЭПЛ в цифровом формате.

Что такое ЭПЛ?

ЭПЛ является электронным аналогом бумажного путевого листа (ПЛ) для водителей коммерческого, служебного и общественного транспорта. Он включает все обязательные элементы бумажного путевого листа:

срок действия;

информацию об оформителе;

данные о транспортном средстве, водителе и виде перевозки.

Также могут быть добавлены дополнительные сведения по усмотрению компании.

Какие есть преимущества?

Электронные путевые листы автоматически загружаются в единую информационную систему, к которой имеют доступ:

Минтранс;

Ространснадзор, Министерство внутренних дел;

Федеральная налоговая служба;

Минздрав;

Минфин и другие ведомства.

Благодаря этому отпадает необходимость ручного заполнения документов, что сокращает количество ошибок и временные затраты.

Использование ЭПЛ дает экономию на покупке бумаги, повышает безопасность благодаря исключению человеческого фактора и упрощает контроль за транспортом.

"Транспортный ЭДО" от СберКорус позволяет обмениваться разными типами цифровых логистических документов, включая не только электронные путевые листы, но и электронные транспортные накладные. Пользователи оформляют логистические документы в уникальном мобильном приложении, в котором можно открыть QR-код (кюар) документа, полученный в ГИС ЭПД, и представить его контролирующим лицам в случае проверки документов на дороге.

Сервис "Транспортный ЭДО" интегрируется с любой учетной системой, в нем можно назначать разные ролевые модели, тем самым разграничивать действия пользователей.

СберКорус является официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Сервис "Транспортный ЭДО" помогает бизнесу любого масштаба комфортно и быстро оцифровать логистические процессы.

ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

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