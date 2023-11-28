Как оформить электронный путевой лист в "Транспортном ЭДО" СберКорус
Цифровая платформа теперь предоставляет и такую возможность
28 ноября 2023, 20:00, ИА Амител erid: LjN8K82KP
Цифровая платформа СберКорус для электронного документооборота представила новую функцию для работы с электронными путевыми листами (ЭПЛ). Сервис "Транспортный ЭДО" позволяет создавать, обрабатывать и отправлять ЭПЛ в цифровом формате.
Что такое ЭПЛ?
ЭПЛ является электронным аналогом бумажного путевого листа (ПЛ) для водителей коммерческого, служебного и общественного транспорта. Он включает все обязательные элементы бумажного путевого листа:
- срок действия;
- информацию об оформителе;
- данные о транспортном средстве, водителе и виде перевозки.
Также могут быть добавлены дополнительные сведения по усмотрению компании.
Какие есть преимущества?
Электронные путевые листы автоматически загружаются в единую информационную систему, к которой имеют доступ:
- Минтранс;
- Ространснадзор, Министерство внутренних дел;
- Федеральная налоговая служба;
- Минздрав;
- Минфин и другие ведомства.
Благодаря этому отпадает необходимость ручного заполнения документов, что сокращает количество ошибок и временные затраты.
Использование ЭПЛ дает экономию на покупке бумаги, повышает безопасность благодаря исключению человеческого фактора и упрощает контроль за транспортом.
"Транспортный ЭДО" от СберКорус позволяет обмениваться разными типами цифровых логистических документов, включая не только электронные путевые листы, но и электронные транспортные накладные. Пользователи оформляют логистические документы в уникальном мобильном приложении, в котором можно открыть QR-код (кюар) документа, полученный в ГИС ЭПД, и представить его контролирующим лицам в случае проверки документов на дороге.
Сервис "Транспортный ЭДО" интегрируется с любой учетной системой, в нем можно назначать разные ролевые модели, тем самым разграничивать действия пользователей.
СберКорус является официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Сервис "Транспортный ЭДО" помогает бизнесу любого масштаба комфортно и быстро оцифровать логистические процессы.
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