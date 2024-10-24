Как оформить кредитную карту СберБанка с доставкой на дом?

Это удобный способ получить финансовую свободу без лишних хлопот

24 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KAnuk

Кредитная карта / Фото: pixabay.com

Бесплатная кредитная карта с доставкой на дом – это идеальное решение для неожиданных трат и покупок. Оформить такую карточку можно по ссылке . Рассказываем, как это сделать и какие есть условия.

Как оформить кредитную карту?

Оформить кредитную карту с бесплатной доставкой стало проще, чем когда-либо. Для этого достаточно зайти на сайт СберБанка и подать заявку. Процесс занимает всего несколько минут – вам потребуется лишь паспорт. После подачи заявки вы получите решение в течение нескольких минут через СМС. Если заявка одобрена, карта будет доставлена курьером в удобное время и место, что избавит вас от необходимости посещать отделение банка. Доставка возможна уже в день оформления, подробные условия можно узнать сразу после подтверждения заявки.

Для того чтобы оформить кредитную карту с доставкой, заемщик должен соответствовать нескольким простым условиям:

гражданство РФ;

возраст от 18 лет;

постоянная или временная регистрация в одном из регионов РФ.

Для оформления заявки не потребуются дополнительные справки и документы. Решение узнаете в тот же день и без посещения офиса. Банк установит индивидуальный лимит по карте с учетом уровня дохода. Деньги можно тратить по своему усмотрению: на оплату обучения, покупки в магазинах, походы в кафе и рестораны. Можно совершать онлайн- и офлайн-покупки в рамках установленного лимита. Обратите внимание, что на снятие наличных действует дополнительная комиссия.

Преимущества кредитной карты с доставкой

Заказать кредитную карту с доставкой – это удобное и выгодное решение. Есть несколько преимуществ оформления такого продукта:

экономия времени – не нужно посещать офис банка и стоять в очередях;

льготный период до 120 дней – можно пользоваться средствами без переплаты по процентам в течение этого времени. В дальнейшем достаточно погашать минимальный платеж;

бесплатный выпуск и обслуживание – нет скрытых комиссий за оформление или пользование картой;

простое пополнение – через СберБанк Онлайн или в любом банкомате. В большинстве случаев деньги поступают на счет в течение 15 минут, но не дольше следующего рабочего дня.

Добавим, что вы можете не платить за пользование средствами банка, если будете гасить задолженность в льготный период.

ПАО Сбербанк

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