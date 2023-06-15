Как оформить ОСАГО онлайн и какие преимущества есть у этого способа

Это не только быстро, но и может быть даже дешевле

15 июня 2023, 17:30, ИА Амител LjN8KHRR1

Автомобиль / Фото: pixabay.com

Клиенты страховых компаний все чаще отказываются от походов в офис, поскольку оформить электронный полис ОСАГО можно не покидая дома или офиса. Не надо тратить время на поездку, ждать специалистов и заполнять документы – вот основные преимущества онлайн-обслуживания, но есть и другие.

Полис с выгодой

Когда человек приходит в офис конкретной страховой компании, выбор доступных тарифов весьма ограничен. При оформлении полиса онлайн клиент получает доступ к предложениям десятков фирм, среди которых можно легко выбрать то, которое подойдет по цене и другим критериям. Разница в цене страховки может достигать нескольких тысяч рублей (на премиум предложения еще больше), так что тут можно отлично сэкономить.

Быстрое оформление

Чтобы получить электронный полис, необходимо:

ввести номер автомобиля (произвести предварительный расчет стоимости полиса можно и без указания этих данных);

выбрать подходящую компанию и тариф. Не торопитесь, важно изучить, насколько она надежна, как давно работает, какие дополнительные услуги предоставляет и т.д.;

заполнить необходимые личные данные;

произвести оплату (данные зашифрованы, поэтому транзакция полностью безопасна).

Полис высылается на электронную почту клиента. Его можно распечатать или предъявить в электронном виде. Сразу после оплаты данные попадают в базу РСА. Документ полностью легитимен, кроме того, его невозможно потерять, как бумажную страховку.

От чего зависит цена полиса?

Как и в случае с оформлением привычного бумажного документа, стоимость электронного ОСАГО зависит от ряда факторов, включая:

возраст водителя и его стаж управления транспортным средством;

регион страны (в некоторых аварийно-опасные ситуации на дороге возникают чаще, поэтому и цена страхового полиса выше);

мощность транспортного средства и его возраст;

число лиц, допущенных к управлению ТС;

наличие ДТП у конкретного водителя в прошлом;

некоторые другие факторы.

Чтобы оформить полис ОСАГО, нужны документы на автомобиль (СТС, ПТС), ВУ всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством, паспорт владельца автомобиля (главная страница + разворот с указанием места регистрации).

ООО "Выберу.ру"

Реклама