Как заплатить имущественные налоги, если не получил уведомление
В этом году налоговая инспекция сформировала 1,2 млн уведомлений
10 ноября 2023, 10:00, ИА Амител
Завершилась рассылка уведомлений жителям Алтайского края об уплате налогов на землю, транспорт и имущество за 2022 год. Однако на горячую линию налоговой службы региона продолжают поступать вопросы от плательщиков, которые не получили уведомления. Рассказываем, что им делать.
Почему я не получил уведомление?
Около половины уведомлений отправляют "Почтой России". На сегодняшний день гражданам доставлено только 70% уведомлений. Возможно, вы пока просто его не получили.
Что в таком случае делать?
Если уведомление не получено, то нужно посетить ближайший офис МФЦ или инспекцию лично. Специалисты распечатают и выдадут квитанцию, с помощью которой можно оплатить налоги в банке, банкомате, в МФЦ и т.д.
При этом жителей края призывают активнее использовать электронные сервисы:
- Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;
- Мобильное приложение "Налог ФЛ".
Там можно увидеть все налоговые обязательства и уплатить их. Кстати, вторая половина уведомлений рассылается как раз электронными способами.
"Напоминаем, что в Личный кабинет налогоплательщика можно войти по логину и паролю портала "Госуслуги", – пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.
Что делать, если в квитанции указана неверная сумма налога?
Если гражданин не согласен с начислениями, он может их пересчитать самостоятельно с помощью калькуляторов налогов на сайте ФНС России: для земельного налога и налога на имущество, для транспортного налога.
Если в уведомлении указана неактуальная или некорректная информация об объекте имущества, периоде владения им, адресе или о самом владельце, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы через:
- сервис "Обратиться в ФНС России";
- Личный кабинет налогоплательщика;
- лично в налоговую инспекцию.
Инспекция в течение 30 дней пересмотрит сумму налога, сформирует новое уведомление и направит ответ на обращение. Пользователи Личного кабинета увидят ответ в сервисе.
Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.
Налоги, указанные в уведомлениях, необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2023 года.
Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"
10:17:51 10-11-2023
Статья начинается с вопроса "Почему я не получил уведомление?" А ответа так и нет)))
10:21:58 10-11-2023
Гость (10:17:51 10-11-2023) Статья начинается с вопроса "Почему я не получил уведомление... все там есть. читайте внимательно. ПОЧТА РОССИИ!!!
10:28:12 10-11-2023
Гость (10:21:58 10-11-2023) Гость (10:17:51 10-11-2023) Статья начинается с вопрос... Ну если вы читали внимательно, ФНС вообще не утверждает, что отправили уведомления всем налогоплательщикам.
10:29:56 10-11-2023
Давно личный кабинет есть. все там видно.
10:42:31 10-11-2023
Гость (10:29:56 10-11-2023) Давно личный кабинет есть. все там видно.... Если вы не в курсе, то ни кто не гарантирует, что данные отображаемые в личном кабинете совпадают с данными ФНС. Позиция ФНС - мы не знаем, кто там и что публикует , обращайтесь к тем кто сайтом занимается. На сайте ФНС позиция такая - нам что предоставляют ,мы то и публикуем обращайтесь в ФНС по месту жительства
10:49:07 10-11-2023
Гость (10:42:31 10-11-2023) Если вы не в курсе, то ни кто не гарантирует, что данные ото... Я в курсе. все везде совпадает.