В этом году налоговая инспекция сформировала 1,2 млн уведомлений

10 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Завершилась рассылка уведомлений жителям Алтайского края об уплате налогов на землю, транспорт и имущество за 2022 год. Однако на горячую линию налоговой службы региона продолжают поступать вопросы от плательщиков, которые не получили уведомления. Рассказываем, что им делать.

Почему я не получил уведомление?

Около половины уведомлений отправляют "Почтой России". На сегодняшний день гражданам доставлено только 70% уведомлений. Возможно, вы пока просто его не получили.

Что в таком случае делать?

Если уведомление не получено, то нужно посетить ближайший офис МФЦ или инспекцию лично. Специалисты распечатают и выдадут квитанцию, с помощью которой можно оплатить налоги в банке, банкомате, в МФЦ и т.д.

При этом жителей края призывают активнее использовать электронные сервисы:

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

Мобильное приложение "Налог ФЛ".

Там можно увидеть все налоговые обязательства и уплатить их. Кстати, вторая половина уведомлений рассылается как раз электронными способами.

"Напоминаем, что в Личный кабинет налогоплательщика можно войти по логину и паролю портала "Госуслуги", – пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

Что делать, если в квитанции указана неверная сумма налога?

Если гражданин не согласен с начислениями, он может их пересчитать самостоятельно с помощью калькуляторов налогов на сайте ФНС России: для земельного налога и налога на имущество, для транспортного налога.

Если в уведомлении указана неактуальная или некорректная информация об объекте имущества, периоде владения им, адресе или о самом владельце, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы через:

сервис "Обратиться в ФНС России";

Личный кабинет налогоплательщика;

лично в налоговую инспекцию.

Инспекция в течение 30 дней пересмотрит сумму налога, сформирует новое уведомление и направит ответ на обращение. Пользователи Личного кабинета увидят ответ в сервисе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Налоги, указанные в уведомлениях, необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2023 года.

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"