Об этом рассказали в "Алтайкрайэнерго"

05 июля 2024, 14:45, ИА Амител erid: LjN8KcLsS

Иллюстрация предоставлена "Алтайкрайэнерго"

Вы знали, что потребители "Алтайкрайэнерго" могут платить за свет без комиссии? Хотите узнать, как это сделать? Секрет прост – используя сервисы компании.

Как оплатить счет за электроэнергию без комиссии?

Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете. Здесь можно не только оплачивать потребленную электроэнергию, но и передавать показания, а также просматривать историю платежей и начислений.

А чтобы просто и быстро внести ежемесячный платеж без регистрации – нажмите кнопку "Оплатить услуги онлайн" на официальном сайте компании.

Можно ли это делать с телефона?

Да. Мобильное приложение "Алтайкрайэнерго" – удобный помощник, который обладает большинством функций личного кабинета.

Скачать его можно в Google Play* и App Store*.

* Google Play ("Гугл Плей"); App Store ("Эпп Стор")

АО "Алтайкрайэнерго"

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