Как оплатить счет за электроэнергию без комиссии?
Об этом рассказали в "Алтайкрайэнерго"
05 июля 2024, 14:45, ИА Амител erid: LjN8KcLsS
Вы знали, что потребители "Алтайкрайэнерго" могут платить за свет без комиссии? Хотите узнать, как это сделать? Секрет прост – используя сервисы компании.
Как оплатить счет за электроэнергию без комиссии?
Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете. Здесь можно не только оплачивать потребленную электроэнергию, но и передавать показания, а также просматривать историю платежей и начислений.
А чтобы просто и быстро внести ежемесячный платеж без регистрации – нажмите кнопку "Оплатить услуги онлайн" на официальном сайте компании.
Можно ли это делать с телефона?
Да. Мобильное приложение "Алтайкрайэнерго" – удобный помощник, который обладает большинством функций личного кабинета.
Скачать его можно в Google Play* и App Store*.
* Google Play ("Гугл Плей"); App Store ("Эпп Стор")
АО "Алтайкрайэнерго"Реклама
21:14:57 05-07-2024
Не удобные варианты.
22:18:25 05-07-2024
А если пенс без нэта и телефона?
00:45:41 06-07-2024
Гость (22:18:25 05-07-2024) А если пенс без нэта и телефона?... тогда лично в организацию топать (если без вознаграждения банку хочется). а как же отмененные эти банковские комиссии пенсам и другим льготным категориям? наверное для того как раз, чтоб не ходили по мУкам.