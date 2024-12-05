Как оплатить ЖКУ по системе "Город" без дополнительной комиссии?
Все просто! Рассказываем и показываем
05 декабря 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8KBAXU
По закону до 10-го числа все мы должны оплатить жилищно-коммунальные услуги за предыдущий месяц (далее уже будут начисляться пени). Сейчас это можно сделать просто и удобно – через приложение своего банка. Однако часто за это выставляют дополнительную комиссию. Пусть и небольшую, но все же. В ВТБ Онлайн при оплате по системе "Город" такая комиссия отсутствует. Как это работает для жителей Алтайского края? Смотрите в нашем материале.
Как оплатить без комиссии? Инструкция
Итак, чтобы оплатить за жилищно-коммунальные услуги без комиссии, вам надо:
- зайти в мобильное приложение системы "Город" Алтайского края (напомним, это региональная система приема и обработки платежей);
- выбрать ВТБ Онлайн в качестве способа оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- собрать необходимые счета в "корзину платежей";
- оплатить в один клик без комиссии.
Добавим, что комиссии в ВТБ нет не только в мобильном приложении ВТБ Онлайн, но и в интернет-банке. Причем не важно, как вы платите: по адресу или по лицевому счету.
Удобно и выгодно
ВТБ постоянно расширяет доступ к банковским услугам, делая проведение повседневных операций максимально комфортным для пользователя, отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
"Удобство, выгода и качество сервиса – ключевые моменты, которые важны для клиентов при проведении регулярных платежей. Благодаря сотрудничеству с нашим партнером, системой "Город" Алтайского края, сделан еще один важный шаг в этом направлении – клиент может оплатить все услуги ЖКХ в один клик, перейдя из приложения в ВТБ Онлайн. И, что немаловажно, оплата пройдет без комиссии", – подчеркнул управляющий.
Ну а если у вашего близкого еще нет карты ВТБ, направьте ему реферальную ссылку – после того как он откроет карту, вы оба получите дополнительное вознаграждение от банка. Подробности – на сайте*.
Для новых клиентов, выпустивших и получивших карту в декабре, есть возможность выбрать категорию "Кешбэк до 10% за оплату ЖКУ в ВТБ Онлайн"**.
*Предложение действует до 31.12.2024. Подробнее – на сайте. Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка, о тарифах и условиях обслуживания пакета "Мультикарта" вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях банка ВТБ (ПАО). Банковские услуги доступны для физических лиц, заключивших договор комплексного обслуживания с банком ВТБ (ПАО).
**Кешбэк – частичный возврат в процентах от суммы операции по счету в ВТБ Онлайн при оплате услуг ЖКХ в виде начисления бонусных рублей по курсу 1 бонусный рубль = 1 рубль в порядке, установленном правилами программы лояльности "Мультибонус" банка ВТБ (ПАО).
Для начисления кешбэка необходимо выбрать категорию начисления кешбэка "Оплата ЖКУ в ВТБ Онлайн" на декабрь 2024 в ВТБ Онлайн начиная с 26.11.2024. Под дополнительной выгодой понимается начисление кешбэка за оплату в ВТБ Онлайн ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Операции при оплате картой и через СБП не учитываются при начислении кешбэка. Имеются ограничения. 0+
Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1000Реклама
16:34:59 05-12-2024
Напишите, как в Сбере оплатить без хлопот. Многим любопытно.
19:10:46 05-12-2024
Гость (16:34:59 05-12-2024) Напишите, как в Сбере оплатить без хлопот. Многим любопытно.... Если у вас карта сбербанка,то заходите в сбер онлайн,оплата жкх,сканирует QRкод на квитанции, дальше оплата
21:47:00 05-12-2024
Гость (19:10:46 05-12-2024) Если у вас карта сбербанка,то заходите в сбер онлайн,оплата ... Захожу в личный кабинет Сбера с компа, там оплата ЖКУ через систему "Г", появляется квитанция, ты её подтверждаешь, сверху добавляется -выскакивает "вознаграждение ХХХ р". В самом офисе банка объяснили, что через систему"Г" нельзя без комиссии, только отдельно вводить все позиции с ИНН получателя.
11:22:40 06-12-2024
Гость (16:34:59 05-12-2024) Напишите, как в Сбере оплатить без хлопот. Многим любопытно.... "спер" и без хлопот? выберите что-то одно.
16:48:24 05-12-2024
Ну как же! Без комиссии ВТБ! Ага держи карман шире! За вывоз мусора кто сдирает комиссию? Пушкин?
09:21:49 06-12-2024
Бдыщ (16:48:24 05-12-2024) Ну как же! Без комиссии ВТБ! Ага держи карман шире! За вывоз... без комиссии
16:50:04 05-12-2024
никак! грефу на новый золотой унитаз не хватает, а вы не хотите комиссию платить.
17:00:15 05-12-2024
а чо так можно было что ли? всегда платила через другой банк, хотя карта ВТБ тоже имеется.
17:02:31 05-12-2024
Оплата и правда без комиссии!
17:27:14 05-12-2024
Да, оплата без комиссии. Молодцы! Теперь оплачиваю только через ВТБ.
17:29:53 05-12-2024
в веб-версии системы город нет оплаты с карты втб
17:36:59 05-12-2024
Оплата без комиссии банка, но с комиссией поставщика услуг.
17:37:18 05-12-2024
Ну это без комиссии банка, которой и так нигде нет. А комиссия системы "Город" никуда не денется.
09:22:44 06-12-2024
Гость (17:37:18 05-12-2024) Ну это без комиссии банка, которой и так нигде нет. А комисс... да нет никакой комиссии у системы Город, и в ВТБ нет. Не вводите в заблуждение
20:30:09 05-12-2024
Оплачивать стоимость перевода денег от потребителей услуг к их поставщику - обязанность последнего: она заложена в цену продаваемого "товара" (точно такого же, как в магазине, где траты на содержание кассиров не взваливаются на покупателей!). Так прежде и было всегда, пока не возник соблазн обложить граждан дополнительной, взятой с потолка данью в форме "комиссионных", т.е. по сути дела принудительных 'чаевых'...
21:10:49 05-12-2024
Комиссия маскируется под словом вознаграждение банку
09:23:30 06-12-2024
Гость (21:10:49 05-12-2024) Комиссия маскируется под словом вознаграждение банку... да, это точно. Но в Сбере ЭТо есть, а в ВТБ нет