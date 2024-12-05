Как оплатить ЖКУ по системе "Город" без дополнительной комиссии?

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05 декабря 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8KBAXU

Как оплатить "коммуналку" без комиссии / Иллюстрация: Алексей Беленев для amic.ru

По закону до 10-го числа все мы должны оплатить жилищно-коммунальные услуги за предыдущий месяц (далее уже будут начисляться пени). Сейчас это можно сделать просто и удобно – через приложение своего банка. Однако часто за это выставляют дополнительную комиссию. Пусть и небольшую, но все же. В ВТБ Онлайн при оплате по системе "Город" такая комиссия отсутствует. Как это работает для жителей Алтайского края? Смотрите в нашем материале.

Как оплатить без комиссии? Инструкция

Итак, чтобы оплатить за жилищно-коммунальные услуги без комиссии, вам надо:

зайти в мобильное приложение системы "Город" Алтайского края (напомним, это региональная система приема и обработки платежей);

выбрать ВТБ Онлайн в качестве способа оплаты жилищно-коммунальных услуг;

собрать необходимые счета в "корзину платежей";

оплатить в один клик без комиссии.

Как оплатить "коммуналку" без комиссии / Иллюстрация: Алексей Беленев для amic.ru

Добавим, что комиссии в ВТБ нет не только в мобильном приложении ВТБ Онлайн, но и в интернет-банке. Причем не важно, как вы платите: по адресу или по лицевому счету.

Удобно и выгодно

ВТБ постоянно расширяет доступ к банковским услугам, делая проведение повседневных операций максимально комфортным для пользователя, отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

"Удобство, выгода и качество сервиса – ключевые моменты, которые важны для клиентов при проведении регулярных платежей. Благодаря сотрудничеству с нашим партнером, системой "Город" Алтайского края, сделан еще один важный шаг в этом направлении – клиент может оплатить все услуги ЖКХ в один клик, перейдя из приложения в ВТБ Онлайн. И, что немаловажно, оплата пройдет без комиссии", – подчеркнул управляющий.

Ну а если у вашего близкого еще нет карты ВТБ, направьте ему реферальную ссылку – после того как он откроет карту, вы оба получите дополнительное вознаграждение от банка. Подробности – на сайте*.

Для новых клиентов, выпустивших и получивших карту в декабре, есть возможность выбрать категорию "Кешбэк до 10% за оплату ЖКУ в ВТБ Онлайн"**.

*Предложение действует до 31.12.2024. Подробнее – на сайте. Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка, о тарифах и условиях обслуживания пакета "Мультикарта" вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях банка ВТБ (ПАО). Банковские услуги доступны для физических лиц, заключивших договор комплексного обслуживания с банком ВТБ (ПАО).

**Кешбэк – частичный возврат в процентах от суммы операции по счету в ВТБ Онлайн при оплате услуг ЖКХ в виде начисления бонусных рублей по курсу 1 бонусный рубль = 1 рубль в порядке, установленном правилами программы лояльности "Мультибонус" банка ВТБ (ПАО).

Для начисления кешбэка необходимо выбрать категорию начисления кешбэка "Оплата ЖКУ в ВТБ Онлайн" на декабрь 2024 в ВТБ Онлайн начиная с 26.11.2024. Под дополнительной выгодой понимается начисление кешбэка за оплату в ВТБ Онлайн ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Операции при оплате картой и через СБП не учитываются при начислении кешбэка. Имеются ограничения. 0+

Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1000

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