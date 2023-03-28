Как организовать корпоратив своими силами и не вызвать негатив у сотрудников

Несколько важных советов

28 марта 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: Корпорация творчества EventCorpLife

Корпоративные мероприятия важны и нужны любому коллективу. И если у вас возникла задача организовать праздник для коллег, но обратиться к event-специалистам вы пока не осмелились, можно попробовать набить шишки самому. Но чтобы они были поменьше, ловите от агентства EventCorpLife пошаговый план, который поможет правильно выстроить любое мероприятие.

Определитесь с типом и характером будущей, пока неведомой, "зверушки". То есть внимательно изучите пожелания. Что это будет? Бизнес-тусовка всей компании, частный закрытый проект для руководителей, спортивный тимбилдинг с психологической разгрузкой сотрудников или семейный фестиваль для интеграции такого ценного определения "коллега – друг твоей семьи".

Сформулируйте цель мероприятия. Тут надо ответить на вопрос: "Зачем оно вам?"

Поймите, кто ваша целевая аудитория? Что она любит, чего ожидает и так далее. От этого зависит 80% создания креативной концепции.

Просчитайте количество гостей. Это важный и объёмный пункт, который позволяет правильно подготовить банкетную часть. А именно:



– определиться с местом проведения по вместимости людей;

– рассчитать меню, нарисовать логистику площадки, план рассадки, особенно если хотите затронуть зрительный формат;

– заказать трансфер, чтобы дополнительно осчастливить гостей вашего праздника по его окончании. Кстати, месту проведения и возможностям площадки стоит уделить отдельное внимание и провести глубокий анализ. Изучите высоту потолков для крепления технического оборудования, декора, наличие собственной парковки, возможное время начала монтажа и демонтажа, туалетные комнаты, наличие пожарной сигнализации, плана эвакуации и службы охраны. В общем, сделайте полный чекап территории для организации идеального праздника. После того как площадка выбрана и готова ваша концепция мероприятия, определяем расположение развлекательных зон.

Оцените возможности времени года и все форс-мажоры, которые может подарить погода.

Определите время начала и окончания мероприятия. Не забудьте о том, что большинство мест для проведения event-событий находится в жилых районах и подлежит соблюдению закона тишины.

Просчитайте бюджет вашего проекта. Хорошо, когда он обозначен сразу. Хуже, когда чёткого понимания финансов нет. Тогда концепция составляется согласно плану "предлагаем всё". Огорчение в том, что потом мучительно больно вычёркивать из сметы понравившиеся позиции.

"На теме финансов можно и закончить краткий экскурс по главным пунктам организации мероприятия. Желаем вам незабываемых эмоций от процесса подготовки, а, главное, хорошего результата", – подытожила руководитель EventCorpLife Виктория Романова.

Корпорация творчества EventCorpLife

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