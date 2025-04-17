Как организовать летние каникулы в Барнауле, чтобы ребенок отдыхал с пользой?

В академии "Топ" рассказали, почему именно это время – лучшее для развития

17 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGYsDF6

Ребенок. Робот / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Лето традиционно воспринимают как период полного отключения от учебы. Каникулы дети проводят на даче, в лагерях или с головой погружаются в гаджеты. Однако все больше родителей и педагогов задаются вопросом: а можно ли использовать летнее время более рационально – без ущерба для отдыха и в то же время с пользой для будущего?

Ответ – да. За каникулы ребенок может не только отдохнуть и набраться сил, но и улучшить важные навыки, увлечься учебой и даже сделать первые шаги к будущей профессии благодаря STEAM*-подходу, сочетающему развитие, вдохновение и отдых. Этот формат доступен в Барнауле в "Летнем клубе "Топ".

Что там делают?

Отдыхают и развиваются. "Летний клуб "Топ" использует STEAM-подход для детей от 7 до 14 лет. Здесь каждый ребенок может выбрать направление, которое отвечает именно его интересам, и погрузиться в увлекательную работу над проектом, который покажет сильные стороны и раскроет творческий потенциал.

Занятия проходят в мини-группах до 16 человек и длятся десять дней. За это время ребята создают собственные изобретения, находят друзей, учатся проявлять инициативу и уверенно работать в команде. Это отличная возможность совместить летний отдых с развитием, и осенью, с новыми силами, знаниями и энтузиазмом вернуться в школу.

Какие будут сезоны в летнем клубе в 2025 году?

Летом 2025 года доступны смены:

"Инженеры будущего" – 3D*-моделирование, основы программирования, работа с нейросетями;

– 3D*-моделирование, основы программирования, работа с нейросетями; "Медиа-герои" – создание сайтов, контента и его продвижение в соцсетях;

– создание сайтов, контента и его продвижение в соцсетях; "Цифровые гении" – погружение в мир кибербезопасности, шифров и технологий ИИ;

– погружение в мир кибербезопасности, шифров и технологий ИИ; "Дизайн-таланты" – освоение графических редакторов, разработка логотипов, постеров и презентаций;

– освоение графических редакторов, разработка логотипов, постеров и презентаций; "Создатели игр" – от идеи до финальной анимации: создание собственной компьютерной игры.

Успейте подать заявку по раннему бронированию до 1 мая 2025 года и получите скидку 10% на участие. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Академия "Топ" – это федеральная образовательная платформа, работающая с 2008 года. Она развивает образовательные экосистемы по всей стране, предлагая курсы для детей и взрослых в очном и онлайн-форматах. В Барнауле работает филиал, где можно обучаться по актуальным направлениям: программирование, маркетинг, финансы, креативные и цифровые навыки. По завершении обучения выдают именной сертификат. Подробнее – на сайте.

Подарите ребенку не просто каникулы, а яркое и полезное лето.

*STEAM ("СТИМ"); D ("Ди")

АНО ДПО "Академия ТОП"

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