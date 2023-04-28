Как организовать перевозку вещей на дачу и обратно

Куда обратиться за профессиональной помощью

28 апреля 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLXMnMmg

Перевозка груза. Коробки / Фото: freepik.com

С приходом лета многие городские жители массово "мигрируют" на дачу. Кто-то берёт с собой лишь необходимый минимум, но есть и такие, кто перевозит внушительный объём вещей, например, инструменты и инвентарь. Тогда количество предметов для транспортировки вырастает дополнительно. Как организовать дачный переезд по доступной цене, расскажем ниже.

Лайфхаки

Есть несколько важных правил, соблюдая которые вы превратите переезд на дачу в простую и понятную задачу:

Берите только то, что точно понадобится. Везти с собой технику, которая требует ремонта, или старый свитер "на всякий случай" – плохое решение. Скорее всего, такие вещи станут лишним грузом и не пригодятся ни разу за сезон. Упаковывайте вещи тщательно. Коробки не рекомендуется перегружать, чтобы они не развалились в процессе переноски. Для хрупкого понадобится много пупырчатой плёнки, для фиксации пригодится скотч. Подойдите грамотно к выбору "помощников". Заказав автоперевозку в надёжной транспортной компании вы существенно сократите время доставки и обеспечите целостность вещей (профессионалы точно знают, как правильно перевозить те или иные предметы).

Полезный совет: тщательно очистите садовые и дачные инструменты перед тем, как упаковывать их. Пыль и грязь могут повредить важные части агрегатов.

О чём ещё важно помнить, организуя переезд?

Если будет осуществляться перевозка мебели с грузчиками от транспортной компании, то они обязательно сгруппируют вещи правильно. Если же вы планируете загружать автомобиль самостоятельно, помните, что сначала помещают более массивные и габаритные предметы, а одежду и мелочи – в последнюю очередь.

Обязательно планируете время переезда. В пятницу вечером и в субботу утром на выезде из города собираются большие пробки, поэтому лучше избегать таких часов пик.

Если словосочетание "дачный переезд" вызывает у вас негативные эмоции, и вы не хотите заниматься им самостоятельно, то можно доверить его организацию профессионалам. Компания предоставит специалистов, которые упакуют, донесут до авто, погрузят, перевезут, а потом помогут разместить все вещи.

ООО "Перевозов"

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