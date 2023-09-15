Как организовать спортивный турнир, от которого захватывает дыхание?

В Корпорации творчества EventCorpLife рассказали об особенностях и фишках проведения спортивных мероприятий

15 сентября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KQUc7

Корпорация творчества EventCorpLife / Фото предоставлено компанией

Как с нуля организовать спортивный турнир? Корпорация творчества EventCorpLife* знает ответ на этот вопрос, потому что за ее плечами десятки подобных мероприятий от местного до международного уровня. Организаторы не первый раз создают замечательные условия для спортсменов и покоряют даже самых искушенных зрителей. О том, что стоит за красивой картинкой чемпионатов, рассказала event-организатор* EventCorpLife Алена Пипченко.

– Сколько времени нужно на организацию спортивного мероприятия?

– Наверное, самый популярный ответ: по-разному. Какое-то событие можно создать за месяц, а какое-то потребует подготовки от четырех месяцев до полугода. Очень много факторов влияет на сроки.

Например, если в событие вовлечено большое количество исполнителей и участников, то даже на продумывание их координации и логистики нужно будет потратить больше времени. А если вы добавите ко всему затяжную стадию переговоров, согласование условий и графиков, отчетность, то поймете, что за пару дней на коленке это просто не провернуть.

При этом уровень мероприятия тоже накладывает дополнительную нагрузку, особенно если есть межрегиональные или даже международные гости, подрядчики, основные контактные лица.

– С какими трудностями чаще всего приходится сталкиваться?

– Это, скорее, не трудности, а рабочие моменты, на которые, кроме самих организаторов, больше никто и не обратит внимания. Так что оставим их в рамках "нашей кухни".

Вообще самое важное ­– понять основную идею заказчика. Если не будет коннекта, то дальнейшие этапы проекта могут долгое время стоять в листе ожидания. Этого не всегда можно достичь с первого раза, после первой встречи, но эта основа. И мы работаем над тем, чтобы клиенты оставались довольными на протяжении всех этапов и не ловили диссонанс между ожиданиями и реальностью.





Спортивное мероприятие / Фото: EventCorpLife

– Акцент внутри ивента идет только на сам турнир/чемпионат или все-таки есть какое-то дополнительное наполнение?

– Каждый проект должен быть уникальным и неповторимым, должен привлекать и зрителей, и участников. Спорт всегда объединяет: дух соперничества, радость побед, горечь поражений, адреналин, вера в команду или спортсмена ­– это то, ради чего люди вообще приходят на спортивные соревнования.

Но гости запомнят не только игру или бой, они запомнят перформанс, который организаторы должны подарить зрителям и участникам. Их эмоции и так накалены до предела, поэтому наша задача поднять эту планку еще выше и дать возможность выйти напряжению на волю.

Только представьте: все трибуны наблюдают интересное шоу. Оно может быть трогательным, с неким вау-эффектом, или просто очень ярким и неожиданным, но таким, чтобы его смотрели затаив дыхание. Проходит буквально несколько минут, и мы видим, что у людей появляются слезы, улыбки, мурашки на коже. И это именно то, что повышает ценность мероприятия.

– Организация какого спортивного события лично вам запомнилась больше всего и почему?

– Чемпионат России по кикбоксингу в 2022 году. Тогда это был мой первый спортивный масштабный проект. В него было положено много сил и задействовано огромное количество исполнителей, участников, организаторов.

Были моменты, когда я наблюдала за происходящим из зрительного зала и думала: "Это нереально круто, мы сделали это суперздорово". Тут уже и у меня были мурашки, причем еще до перформанса.

–​​ Как проходит подготовка к ближайшим соревнованиям? Что входит в ваш круг обязанностей?

– 17 сентября 2023 года состоится турнир по кикбоксингу в рамках спортивно-патриотического фестиваля "Сила духа России", посвященного памяти Евгения Новикова.

Зрителей ждут:

концертная программа;

захватывающие поединки спортсменов Алтая;

презентационные программы от различных спортивных федераций и не только.

На нас полная организация с нуля: переговоры с подрядчиками, поиск партнеров, написание сценария, составление программы, подготовка реквизита, печатной продукции и даже создание логотипа для ежегодного проведения фестиваля. Приходите, чтобы своими глазами оценить проделанную работу и поболеть за выступающих.

*EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); event-организатор ("ивент-организатор").

Корпорация творчества EventCorpLife (ИП Романова В.Е.)

Адрес: Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

WA: +7-913-210-91-11

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