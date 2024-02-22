В школе фитнеса Body Club уже 24 февраля стартует обучение

22 февраля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KF5Cx

Фитнес-клуб. Тренеровка / Фото: Body Club

Когда клиент приходит в фитнес-клуб, именно тренер помогает ему достичь намеченных целей. Для этого инструктор составляет индивидуальную программу упражнений, план питания. И даже если у вас нет опыта работы в фитнесе, уже через девять недель можно этому научиться. Получив востребованную профессию, вы будете разбираться во всех аспектах, чтобы тренировать людей. Сможете выйти на хороший доход и сделать спорт своей профессией. Фитнес-клуб Body Club* приглашает барнаульцев на обучение.

"Фитнес-тренер за 9 недель"

Обучившись по программе "Фитнес-тренер за 9 недель" вы получите:

востребованную профессию;

возможность трудоустройства;

диплом госстандарта;

практические навыки и знания по анатомии, физиологии, биомеханике, диетологии, технике выполнения упражнений;

подробные печатные методические материалы и сборник упражнений.

А также узнаете:

Информацию по общей анатомии, физиологии, биомеханике, нутрициологии. Как составлять разнообразные планы тренировок. Как сделать тренировки эффективными и безопасными. Как стать востребованным персональным фитнес-тренером. Секреты привлечения персональных клиентов и карьерного развития.

Фитнес-клуб. Тренер / Фото: Body Club

У каждого получится освоиться в профессии, потому что в руках будут: точные знания + много практики + поддержка во время и после окончания курса.

"У нас небольшие потоки и за счет этого мы уделяем максимальное внимание каждому "студенту". По опыту первых двух выпусков мы берем на работу до 70% выпускников и уже в первый месяц помогаем набрать базу до 15 персональных клиентов, чтобы можно было сразу выйти на достойный уровень дохода", – говорит руководитель женских фитнес-клубов Body Club Марина Палагина.

Когда начнется обучение и сколько оно стоит?

Программа стартует уже 24 февраля 2024 года и продолжится девять недель в формате группы выходного дня. Студенты будут посещать очные занятия по 4-5 часов по субботам и воскресеньям на базе фитнес-клуба Body Club на Власихинской, 166.

Стоимость – 34 900 ₽, возможна оплата частями. Окупить стоимость обучения можно уже в первый месяц работы.

Официальные документы смотрите на сайте.

Узнать подробнее и записаться на курс можно по телефону 8-913-225-35-54.

*Вody Club ("Боди Клаб")

ООО "БП ГРУПП"

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