Как открыть и получить бонусы: Россельхозбанк ответил на пять важных вопросов о РКО

А также какие есть тарифы, если вы начинающий фермер

25 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4yXo

Фото: Россельхозбанк

Успех фермерского бизнеса не в последнюю очередь зависит от банка, в котором предприниматель обслуживает свои счета. Почему фермеру целесообразно открывать расчётно-кассовое обслуживание (РКО) именно в Россельхозбанке? Опорный банк АПК очень внимательно вникает в нужды фермеров, много лет с ними работает и точно знает, какие продукты и услуги больше других актуальны. В РСХБ аграриям, помимо РКО, доступны льготное кредитование, инвестиции, вклады и депозиты, лизинг и другие продукты. Рассказываем о том, как заказать расчётно-кассовое обслуживание в одном из крупнейших банков страны.

Кто может открыть РКО в РСХБ?

Это может сделать любой предприниматель, на которого оформлено юрлицо. А если вы начинающий фермер, имеете статус самозанятого или просто ведёте личное подсобное хозяйство, то относитесь к физлицам. И тогда вам доступен банковский счёт физлица, но не РКО.

С чего начать оформление РКО?

Оформление счёта РКО в Россельхозбанке возможно двумя способами:

В офисах Вы приходите в ближайший офис Россельхозбанка в своём регионе. Онлайн Нужно оформить заявку через сайт банка. Заполните простую форму, где укажите телефон, регион, ИНН. Представитель банка оперативно свяжется с вами. В ходе личной или телефонной консультации вам расскажут условия и о необходимом пакете документов, который потребуется лично принести в банк.

Какие тарифы РСХБ лучше подойдут начинающему фермеру?

Советуем изучить условия всех тарифов. Аграрию-новичку как нельзя лучше подойдёт тарифный план "Всегда сезон", в который включено сразу три продукта:

Расчётный счёт Открытие и ведение счёта, внутрибанковские и внешние переводы по ДБО, переводы на счёта физических лиц до 150 тыс. руб/мес, выдача наличных средств до 150 тыс. руб/мес – бесплатно. И всего 1% от суммы за приём и пересчёт наличных средств или от суммы за зачисление безналичных средств. Эквайринг Условия – 1% от суммы операций по торговому эквайрингу, 1 день на зачисление средств на расчётный счёт. Онлайн-касса Аренда оборудования с фискальным накопителем при обороте от 250 тыс. руб., регистрация кассы в госорганах и техподдержка 24/7 – бесплатно. Кроме того, с тарифным планом вы получаете: бесплатный выпуск и годовое обслуживание бизнес-карты фермера, Мобильный банк для управления бизнесом, Интернет-банк с лучшими условиями по продуктам и онлайн-кассу с личным кабинетом и лёгким управлением товарной линейкой.

Тарифный план "Всегда сезон" могут подключить только новые клиенты банка, у которых на момент открытия расчётного счёта в рублях отсутствуют в течение трёх месяцев другие действующие расчётные счета в рублях или иностранной валюте в рамках одного филиала банка.

Как быстро подключается РКО в РСХБ?

Чтобы открыть расчётно-кассовый счёт в Россельхозбанке, потребуется всего несколько минут. Зарезервируйте счёт на сайте, заполнив простую онлайн-заявку. Сразу после этого станут доступны приходные операции по счёту. Клиенту бесплатно оформляются реквизиты, которыми он может пользоваться для получения переводов от физлиц и юрлиц. В течение 30 дней придите в офис банка для подписания договора на РКО.

Какие дополнительные бонусы я получу вместе с РКО?

В любом из тарифов РКО вы получаете бесплатный доступ к маркеплейсам Своё Родное и Своё Фермерство. А это самый лёгкий путь к реализации фермерской продукции. Вам не нужно будет платить за продвижение личного сайта: собственный онлайн-магазин можно создать на уже работающем маркетплейсе. Он предлагается к использованию с уже подключёнными логистическими и платёжными сервисами. Консультанты расскажут о наполнении и описании товаров, а вы практически сразу начнёте получать заказы.

Кстати, пользователи экосистемы "Своё" могут удалённо вести бухгалтерию, оформлять документы или при необходимости получить советы от юриста. В разделе банковских услуг фермер может получить поддержку и онлайн оформить льготный кредит, а также застраховать внутри экосистемы имущество, продукцию, животных или технику.

АО "Россельхозбанк"

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