Как открыть студию маникюра по франшизе и выйти на окупаемость через шесть месяцев

Такая студия может быть многообещающим вложением

27 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KRoB8

Маникюр. Салон красоты / Фото: freepik

С ростом спроса на услуги ухода за ногтями и креативного дизайна инвестирование в этот сегмент рынка может обещать не только устойчивый доход, но и потенциал для расширения бизнеса в будущем. Рассказываем, как открыть студию маникюра по франшизе .

На что обратить внимание при выборе франшизы?

Прежде всего, изучите репутацию и историю успеха франчайзера. Проведите исследование, оцените отзывы клиентов и опыт других франчайзи в сети. Это поможет понять, насколько успешно и стабильно работает франшиза.

Внимательно изучите требования и условия договора, включая начальные инвестиции, роялти, поддержку франчайзера и обязательства по обучению и маркетингу. Убедитесь, что условия соответствуют вашим финансовым возможностям и целям.

Также обратите внимание на концепцию и ассортимент услуг франшизы. Убедитесь, что она соответствует современным тенденциям в индустрии маникюра и предлагает широкий спектр услуг, от классического маникюра и педикюра для дизайна ногтей и ухода за ними.

Не забывайте о финансовой составляющей. Оцените стоимость открытия франшизы, включая начальные инвестиции и ежемесячные затраты. Сравните эти цифры с ожидаемой прибылью и сделайте вывод о потенциальной доходности инвестиций.

Франшизы студий маникюра сейчас: за и против открытия

Рынок франшиз маникюрных салонов стабильно растет. Во-первых, уровень спроса на услуги маникюра и педикюра остается высоким в связи с постоянным стремлением людей к уходу за своим внешним видом. Да и статистика Росстата свидетельствует о росте числа маникюрных салонов и студий красоты в последние годы. Например, за последний год число франшизных маникюрных салонов увеличилось на 15%, а оборот рынка франшиз в этой области вырос на 20%. Это указывает на активный интерес предпринимателей к сегменту.

При этом усиливается и конкуренция. Становится сложнее выделиться и привлечь клиентов. Это может привести к снижению доходности для новых участников рынка и увеличению затрат на маркетинг и рекламу.

Открытие собственного маникюрного салона: что нужно знать

Если коротко, то вам нужно:

определить цели и целевую аудиторию салона;

разработать бизнес-план (ассортимент услуг, ценообразование, маркетинговые стратегии и прогнозируемые финансовые показатели);

выбрать место для салона. Обратите внимание на удобное расположение, видимость и доступность для потенциальных клиентов;

закупить оборудование и материалы высокого качества;

подобрать персонал.

ИП Корепов Вадим Сергеевич

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