Как ответственное хранение товаров сокращает логистические издержки компаний?
Рассказываем, как сэкономить и усилить конкурентные преимущества
30 января 2024, 19:27, ИА Амител erid: LjN8Ju12f
Ответственное хранение товаров – ключевой элемент в цепочке поставок, играющий важную роль в управлении логистическими издержками. Именно от эффективности хранения зависит оперативность исполнения заказов, сохранность товаров и гибкость всей логистической системы. Рассказываем, как принципы ответственного хранения способны оптимизировать затраты компании на логистику.
Логистические издержки
1. Долгосрочные и краткосрочные
Логистические издержки включают в себя не только стоимость транспортировки товаров, но и расходы на хранение. Долгосрочные связаны с арендой или содержанием складских помещений, амортизацией оборудования и систем учета. Краткосрочные же возникают при необходимости оперативно нарастить объемы хранения из-за сезонных колебаний спроса.
2. Оптимизация стоимости хранения
При ответственном хранении акцентируют внимание на оптимизации складской логистики, что приводит к снижению обоих типов издержек. Это возможно благодаря использованию многоуровневых систем хранения, автоматизированным системам управления и точной инвентаризации.
Систематизация процессов ответственного хранения
1. Классификация товаров и сегментация склада
Продукцию классифицируют в соответствии с характеристиками и скоростью оборота, что уменьшает время на комплектацию заказов и сокращает площадь хранения.
2. Применение современных технологий учета
Современные информационные системы учета товаров отслеживают перемещение товаров на складе в режиме реального времени, что обеспечивает высокую точность и прозрачность хранения.
Снижение рисков и потерь на складе
1. Обеспечение соответствующих условий хранения
Товары необходимо хранить в соответствии с требованиями к их температурным режимам, уровням влажности и защиты от внешних воздействий.
2. Борьба с несанкционированным доступом
Системы безопасности и контроля доступа на склады минимизируют риски хищения и порчи товаров, что напрямую отражается на сокращении возможных убытков.
Ответственное хранение товаров позволяет компаниям достигать существенной экономии за счет оптимизации логистических операций. Грамотное использование принципов ответственного хранения позволяет увеличить прибыль и усилить конкурентные преимущества.
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