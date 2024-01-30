Как ответственное хранение товаров сокращает логистические издержки компаний?

Рассказываем, как сэкономить и усилить конкурентные преимущества

30 января 2024, 19:27, ИА Амител erid: LjN8Ju12f

Складское хранение / Фото: freepik.com

Ответственное хранение товаров – ключевой элемент в цепочке поставок, играющий важную роль в управлении логистическими издержками. Именно от эффективности хранения зависит оперативность исполнения заказов, сохранность товаров и гибкость всей логистической системы. Рассказываем, как принципы ответственного хранения способны оптимизировать затраты компании на логистику.

Логистические издержки

1. Долгосрочные и краткосрочные

Логистические издержки включают в себя не только стоимость транспортировки товаров, но и расходы на хранение. Долгосрочные связаны с арендой или содержанием складских помещений, амортизацией оборудования и систем учета. Краткосрочные же возникают при необходимости оперативно нарастить объемы хранения из-за сезонных колебаний спроса.

2. Оптимизация стоимости хранения

При ответственном хранении акцентируют внимание на оптимизации складской логистики, что приводит к снижению обоих типов издержек. Это возможно благодаря использованию многоуровневых систем хранения, автоматизированным системам управления и точной инвентаризации.

Систематизация процессов ответственного хранения

1. Классификация товаров и сегментация склада

Продукцию классифицируют в соответствии с характеристиками и скоростью оборота, что уменьшает время на комплектацию заказов и сокращает площадь хранения.

2. Применение современных технологий учета

Современные информационные системы учета товаров отслеживают перемещение товаров на складе в режиме реального времени, что обеспечивает высокую точность и прозрачность хранения.

Снижение рисков и потерь на складе

1. Обеспечение соответствующих условий хранения

Товары необходимо хранить в соответствии с требованиями к их температурным режимам, уровням влажности и защиты от внешних воздействий.

2. Борьба с несанкционированным доступом

Системы безопасности и контроля доступа на склады минимизируют риски хищения и порчи товаров, что напрямую отражается на сокращении возможных убытков.

Ответственное хранение товаров позволяет компаниям достигать существенной экономии за счет оптимизации логистических операций. Грамотное использование принципов ответственного хранения позволяет увеличить прибыль и усилить конкурентные преимущества.

ООО "Фикси"

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