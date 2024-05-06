Как пенсионеру получать 16,5 % годовых со вклада?

И заработать 80 тысяч рублей

06 мая 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8Jv1FZ

Пенсионеры. Семейная пара / Фото: VioletaStoimenova / istockphoto.com

Открыть вклад и за три месяца заработать более 80 тысяч рублей могут даже те, кто еще не получает пенсию в банке "Левобережный". Ставка 16,5% годовых фиксированная и действует в течение всего срока вклада без выполнения дополнительных условий. Важно просто иметь документ, подтверждающий пенсионный статус.

Проценты выплачиваются ежемесячно. Если сумма вклада составит 2 млн рублей, банк начислит 82 049,18 рубля. Если положить на вклад 50 тысяч рублей, можно получить 2051,23 рубля.

Минимальная сумма вклада "Пенсионный 2"* – 5 тыс. рублей. Максимальная – 2 млн рублей.

Открыть вклад можно в ближайшем к вам офисе банка. Если у вас есть вопросы – оставьте заявку на консультацию или позвоните по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Важно, что сумма до 1,4 млн рублей, размещенная на вкладе, застрахована в рамках Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Помимо выгодных условий по вкладу, банк "Левобережный" ежемесячно индексирует пенсию и выплачивает ее раньше, чем происходят зачисления из Фонда пенсионного и социального страхования.

*Вклад открывается при наличии документа, подтверждающего пенсионный статус. Минимальная сумма вклада "Пенсионный 2" – 5 тыс. ₽, максимальная сумма – 2 млн ₽. Срок – 91 день. Ставка – 16,5% годовых. Дополнительные взносы не принимаются. Расходные операции не предусмотрены. Зачисление процентов производится ежемесячно на отдельный счет и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492

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