Похоже, все наши представления о работе на производстве действительно устарели

31 октября 2023, 17:25, ИА Амител erid: LjN8KHkfy

Главный технолог ГК "Благо" в Барнауле Анастасия Ковпак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пойти работать на завод – для кого-то все еще звучит как шутка. Если и вы так думаете, знайте: эти представления устарели. Современный завод – это очень технологичное, хорошо оборудованное предприятие, где автоматизация процессов зачастую на высоком уровне.

Сейчас на заводах работает огромное количество молодых людей – успешных, умных, растущих в своих компетенциях и становящихся эффективными управленцами. Один из таких примеров – молодая и красивая жительница Барнаула Анастасия Ковпак. В свои 37 лет она занимает должность главного технолога барнаульского маслозавода группы компаний "Благо". Чем хороша такая работа и почему стоит идти в пищевую промышленность – она рассказала в беседе с корреспондентом amic.ru.

"Училась не зря"

– Анастасия, как вы стали частью большой команды большого предприятия?

– Я пришла на масложировое производство в 2010 году. Тогда я только окончила факультет пищевых и химических производств Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Так что я работаю по специальности, чем очень горжусь.

– Почему выбрали эту профессию?

– Хотела этим заниматься. Я со школы любила химию, участвовала в олимпиадах. В университете мне нравилась уже не просто химия, а технология – технологические схемы, изучение процессов. Там я и поняла, что у меня лежит душа к производству.

Когда пришла на маслоэкстракционный завод, поняла, что не зря училась пять лет. Здесь я могу применить знания, которые мне дали в университете.

















ГК "Благо" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– С чего начинали на заводе?

– Я пришла на самую простую должность химика. Затем, проработав около двух лет, стала инженером-химиком, доросла до ведущего специалиста. В лаборатории я все уже знала, мне хотелось развития. Решила попробовать себя инженером-технологом цеха рафинации, кстати, очень интересный процесс. С 1 октября этого года работаю в должности главного технолога.

"За квалифицированных специалистов идет борьба"

– Хороший карьерный рост у вас.

– Да, спасибо. Вы знаете, у нас на заводе замечательная практика сложилась: если возникает выбор – повысить в должности своего сотрудника или найти человека на рынке труда, преимущество отдается своим специалистам.

– Но как этих специалистов найти, если люди все еще полны предрассудков о работе на заводе?

– У нас в Алтайском крае и в целом за Уралом на самом деле не так много квалифицированных специалистов в сфере производства растительного масла. В основном они работают в европейской части страны, где очень много маслозаводов. И поскольку таких кадров мало, за них ведется достаточно серьезная борьба.

– То есть это отличное направление, чтобы получить специальность и остаться в ней?

– Конечно! Сейчас на многих предприятиях жесткая нехватка узкопрофильных специалистов. Все хотят быть экономистами, программистами, блогерами. А работать на производстве, пускай и современном, технологичном, желающих мало. Наверное, этим отчасти и обусловлен кадровый голод по всей стране.

Главный технолог ГК "Благо" в Барнауле Анастасия Ковпак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Значит, предприятия заинтересованы в том, чтобы выращивать себе специалистов прямо со студенческой скамьи?

– Мы точно заинтересованы. А потому работаем со студентами, они проходят у нас практику. Я сама часто вожу экскурсии по заводу, и когда ребята видят, что у нас такой молодой и дружный коллектив, что процесс автоматизирован и работать интересно, спрашивают, как попасть к нам на работу.

А попасть к нам легко. На мой взгляд, большое преимущество нашего завода в том, что к нам берут без опыта. Студент приходит, за ним закрепляется наставник, с которым он проходит полноценное обучение, сдает экзамен и только после этого его допускают к самостоятельной работе.

Коллектив достаточно устоявшийся, многие работают с момента основания завода в 2010 году. Я пришла, когда завод еще строился. В 2011 году мы запустились и получили первое масло.

ДМС, забота о коллективе и регулярный обмен опытом

– Но что ваше предприятие дает молодому сотруднику, чтобы он остался работать в родном городе?

– Представляете, сколько есть данных у организации, которая успешно работает уже больше 30 лет, да еще на разных заводах? Работа в такой компании – это уникальная возможность развиваться в профессии, учась и обмениваясь опытом с ведущими специалистами со всей страны. Тем более что стремление узнать что-то новое у нас всецело поощряется. Единственный минус, часовые пояса – половина заводов живет по московскому времени, приходится учитывать это в расписании.

– Многие не хотят идти на завод, думая, что зарплата невысокая, а условия – спартанские…

– У нас хорошие условия, сопоставимые с масштабом компании и ее целями. Есть очень многое, начиная с корпоративной развозки до спортивных мероприятий для коллектива. Ведь это тоже важно, чтобы работа была в радость.

Что касается оплаты труда, то, например, 1 октября у нас было повышение зарплаты. На мой взгляд, здесь есть все, чтобы начать карьеру.

Главный технолог ГК "Благо" в Барнауле Анастасия Ковпак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Поделитесь лайфхаком, как начинающему технологу построить карьеру?

– Главное – желание. Желание работать, развиваться и обучаться. Если появляются сомнения по какому-то вопросу, то на заводе всегда можно посоветоваться. У нас, как я уже сказала, коллектив молодой и дружный, мы всегда можем подойти к директору и попросить совета. Во всех ситуациях мы решаем проблемы сообща. И еще очень важно не бояться, понимать, что нужно идти дальше, пробовать, анализировать, больше читать. Здесь нужна теория, чтобы потом подкреплять ее практикой. Поэтому всегда нужно учиться, ведь технология не стоит на месте, значит, и мы должны постоянно повышать квалификацию.

"Работаем с максимальной производительностью и строго по ГОСТу"

– Что делает главный технолог?

– Нашу продукцию на всех этапах производства проверяет служба качества – лаборатория. Контроль очень строгий. Моя задача – следить за правильностью соблюдения технологических процессов, чтобы все параметры соответствовали заданным. Кроме того, мы внедряем новую продукцию, пробуем новые вспомогательные материалы, разрабатываем новые проекты.

– Завод "Благо" выпускает продукцию под несколькими брендами. Чем отличается ваше масло?

– Мы работаем с несколькими брендами – многие известные торговые сети заказывают у нас свою собственную торговую марку. Я называть их не буду, но вы точно все их видите на полках каждый день. Свои марки у нас "Благо", "Урожайное", "Золотой кувшин", "Алтайский знак". Часть продукции также идет на экспорт. Основные страны для экспорта – Китай, Узбекистан, Туркменистан. Кстати, туда мы отправляем не только подсолнечное, но и рапсовое масло, также сделанное из алтайского сырья.

Масло все – высшего сорта. Масло для всех марок мы производим по ГОСТу. У нас есть своя лаборатория, которая проводит круглосуточный оперативный контроль на всех этапах производства. Производственная лаборатория проверяет образцы продукции на соответствие ГОСТу. А еще мы сдаем продукцию в независимую аккредитованную лабораторию – подтверждаем ее качество. Требования к качеству у потребителя постоянно растут, нормативы становятся жестче, в общем, работы хватает: все время работаем над улучшением процесса, улучшением характеристик продукта.

Главный технолог ГК "Благо" в Барнауле Анастасия Ковпак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Вы используете алтайский подсолнечник? От чего зависит его качество?

– Да, используем наше, алтайское сырье. Есть разные сорта, какие-то подходят для переработки, а какие-то используются в кондитерском производстве. Качество и характеристики сырья отличаются в зависимости от того, где выращено: климат, почва, какие удобрения использовались, какая была погода – дожди или, наоборот, засуха. Мы придерживаемся строгих норм – например, семечки должны содержать много масла, ведь мы же масло производим.

– Достаточно ли у нас на Алтае выращивают подсолнечных семян?

– Обеспечить равномерную поставку сырья на завод – это большая и сложная работа, но ею занимается другое подразделение. Могу сказать, что в Алтайском крае семечки производится достаточно, мы работаем с высокой степенью загрузки производства, всегда стремимся к 100%.

"Нашим маслом я горжусь"

– Можете дать совет покупателю, как выбрать масло? На что стоит обратить внимание?

– Это зависит от того, для чего вам нужен продукт. На рафинированном масле жарят, в то время как нерафинированное при жарке выделяет токсины, которые потом переходят к нам в пищу. В процессе рафинации и дезодорации мы эти вещества удаляем.

Конечно, нужно обратить внимание на срок годности продукта. Если вы ищете обычное подсолнечное масло, без каких-то добавок, то я рекомендую продукцию, изготовленную по ГОСТу. На полках магазинов вы можете также найти растительные масла, выпущенные по определенным техническим условиям (ТУ). Это не значит, что такое масло плохое: крупные компании часто создают свою собственную рецептуру, дополняя масло вкусовыми и ароматическими добавками, и для него еще нет ГОСТа. Поэтому при выборе такого продукта стоит ориентироваться на производителя и его репутацию.

А еще масло должно быть прозрачное, не мутное, без осадка. При этом насыщенность цвета говорит о степени очистки масла.

Главный технолог ГК "Благо" в Барнауле Анастасия Ковпак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А сами свое масло употребляете в пищу?

– Конечно, я наше масло люблю и очень им горжусь. У меня близкие и знакомые знают, где я работаю. И я всем его советую, потому что знаю, как оно производится и контролируется.

В буквальном смысле каждое утро пробую масло на вкус: нет ли каких-то посторонних привкусов, действительно ли это знакомый потребителям мягкий вкус нашей продукции, не горчит ли оно.

– И, судя по всему, свою работу вы тоже любите.

– Да. Прихожу с удовольствием, потому что каждый день не похож на предыдущий. На производстве на самом деле очень интересно. Так что, дорогие студенты и выпускники, приглашаем вас стать частью нашей команды.

"Благо"

gcblago.ru

8(800) 222-8293

blago@gcblago.ruООО "УК "БЛАГО"

Реклама