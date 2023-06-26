Как побеждать на торгах? МСП и самозанятых приглашают на бизнес-семинар в Барнауле

Мероприятие пройдет в виде открытого диалога предпринимателей и заказчиков

26 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Семинар / Фото: standret / freepik.com

29 июня в Барнауле состоится бесплатный бизнес-семинар на тему: "Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков", на который приглашают всех желающих узнать подробную информацию о закупках от квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.

Когда и где состоится семинар?

Мероприятие пройдет 29 июня 2023 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж.

Какие спикеры будут выступать?

На бизнес-встрече поделятся своим опытом:

консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП" Сергей Пакулов ;

; начальник отдела организации регламентированных закупок Службы закупок филиала ПАО "Россети" – МЭС Сибири Денис Гавриленко ;

; руководитель направления по работе с поставщиками Дирекция по работе с поставщиками и органами власти Дивизион снабжения ПАО "Интер РАО" Юрий Доморацкий ;

; категорийный менеджер отдела снабжения "Сибирь" ПАО Сбербанк, представитель ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" Сергей Добрынин ;

; начальник отдела инновационного развития Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД" Игорь Симочкин.

Что ждет участников на семинаре?

У каждого гостя будет возможность:

напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков: задать вопрос, презентовать свою продукцию или услуги;

познакомиться с экосистемой заказчиков, созданной для работы с поставщиками товаров и услуг;

получить актуальную информацию по требованиям, предъявляемым к участникам;

войти в список потенциальных поставщиков;

узнать анонс потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах;

получить рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса;

получить практически полезный инструмент – чек-лист от экспертов-практиков "Как побеждать в закупках";

А также спикеры подробно расскажут об участии в закупках, а именно:

что нужно для первого выхода на рынок закупок: требования законодательства, анализ практики, поиск закупок, чек-лист поставщика;

состав документации, особенности подачи заявки на участие;

участие в закупках самозанятых граждан;

изменения 2023 года: риски и возможности;

анализ часто возникающих ошибок и рекомендации для начинающих поставщиков;

закупки в интернет-магазине;

закупки у единственного поставщика.

Что получат участники по итогу семинара?

В завершении мероприятия каждый гость получит:

Презентации спикеров. Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций. Доступ к онлайн-курсу " Участие в закупках по 223-ФЗ".

Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно на сайте: https://clck.ru/34kvMB. Участие бесплатное.

Организатор семинара: АО "Корпорация МСП".

Иллюстрация от организаторов мероприятия