Как побеждать на торгах? МСП и самозанятых приглашают на бизнес-семинар в Барнауле
Мероприятие пройдет в виде открытого диалога предпринимателей и заказчиков
26 июня 2023, 10:00, ИА Амител
29 июня в Барнауле состоится бесплатный бизнес-семинар на тему: "Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков", на который приглашают всех желающих узнать подробную информацию о закупках от квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.
Когда и где состоится семинар?
Мероприятие пройдет 29 июня 2023 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж.
Какие спикеры будут выступать?
На бизнес-встрече поделятся своим опытом:
- консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП" Сергей Пакулов;
- начальник отдела организации регламентированных закупок Службы закупок филиала ПАО "Россети" – МЭС Сибири Денис Гавриленко;
- руководитель направления по работе с поставщиками Дирекция по работе с поставщиками и органами власти Дивизион снабжения ПАО "Интер РАО" Юрий Доморацкий;
- категорийный менеджер отдела снабжения "Сибирь" ПАО Сбербанк, представитель ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" Сергей Добрынин;
- начальник отдела инновационного развития Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД" Игорь Симочкин.
Что ждет участников на семинаре?
У каждого гостя будет возможность:
- напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков: задать вопрос, презентовать свою продукцию или услуги;
- познакомиться с экосистемой заказчиков, созданной для работы с поставщиками товаров и услуг;
- получить актуальную информацию по требованиям, предъявляемым к участникам;
- войти в список потенциальных поставщиков;
- узнать анонс потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах;
- получить рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса;
- получить практически полезный инструмент – чек-лист от экспертов-практиков "Как побеждать в закупках";
А также спикеры подробно расскажут об участии в закупках, а именно:
- что нужно для первого выхода на рынок закупок: требования законодательства, анализ практики, поиск закупок, чек-лист поставщика;
- состав документации, особенности подачи заявки на участие;
- участие в закупках самозанятых граждан;
- изменения 2023 года: риски и возможности;
- анализ часто возникающих ошибок и рекомендации для начинающих поставщиков;
- закупки в интернет-магазине;
- закупки у единственного поставщика.
Что получат участники по итогу семинара?
В завершении мероприятия каждый гость получит:
- Презентации спикеров.
- Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций.
- Доступ к онлайн-курсу " Участие в закупках по 223-ФЗ".
Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно на сайте: https://clck.ru/34kvMB. Участие бесплатное.
Организатор семинара: АО "Корпорация МСП".
10:25:24 26-06-2023
Я бы написала правду - как. Да только не пропустят.
10:59:25 26-06-2023
Да никак. Техзадание пишут под определённого поставщика. Торги - просто видимость.
11:18:01 26-06-2023
Раньше хоть итоговые протоколы публиковали, с названиями фирм победителей, и даже расчеты подведения итогов по каждому участнику, в конкурсах по крайней мере... Сегодня - закупку выиграл номер такой-то, остальные проиграли, и привет родителям!!!? Кто как считал опыт!? Какие контакты взяли к расчету а какие завернули!? Какие специалисты прошли в заявке какие нет...!? Глухо как в танке! Создаётся впечатление, что тот кто с управлением закупок вась-вась, тот и выигрывает!? Если года три четыре назад ещё хоть что-то выигрывали, то за последний год, вообще не реально! Прозрачности ноль! А значит кручу верчу запутать хочу...!
11:56:48 26-06-2023
Честно не победить, а хитростям ни кто учить не станет.
11:58:23 26-06-2023
Дать взятку заказчику торгов, если победи не тот - условия никогда не выполнит, разорится. Никак, все это ширма, даже прокуратура АК так себя ведет (вела) в закупках, о какой вообще законности речь!