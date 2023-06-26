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Как побеждать на торгах? МСП и самозанятых приглашают на бизнес-семинар в Барнауле

Мероприятие пройдет в виде открытого диалога предпринимателей и заказчиков

26 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Семинар / Фото: standret / freepik.com
Семинар / Фото: standret / freepik.com

29 июня в Барнауле состоится бесплатный бизнес-семинар на тему: "Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков", на который приглашают всех желающих узнать подробную информацию о закупках от квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.

Когда и где состоится семинар?

Мероприятие пройдет 29 июня 2023 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж. 

Какие спикеры будут выступать?

На бизнес-встрече поделятся своим опытом:

  • консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП" Сергей Пакулов;
  • начальник отдела организации регламентированных закупок Службы закупок филиала ПАО "Россети" – МЭС Сибири Денис Гавриленко;
  • руководитель направления по работе с поставщиками Дирекция по работе с поставщиками и органами власти Дивизион снабжения ПАО "Интер РАО" Юрий Доморацкий;
  • категорийный менеджер отдела снабжения "Сибирь" ПАО Сбербанк, представитель ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" Сергей Добрынин;
  • начальник отдела инновационного развития Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД" Игорь Симочкин.

Что ждет участников на семинаре?

У каждого гостя будет возможность:

  • напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков: задать вопрос, презентовать свою продукцию или услуги;
  • познакомиться с экосистемой заказчиков, созданной для работы с поставщиками товаров и услуг;
  • получить актуальную информацию по требованиям, предъявляемым к участникам;
  • войти в список потенциальных поставщиков;
  • узнать анонс потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах;
  • получить рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса;
  • получить практически полезный инструмент – чек-лист от экспертов-практиков "Как побеждать в закупках";

А также спикеры подробно расскажут об участии в закупках, а именно:

  • что нужно для первого выхода на рынок закупок: требования законодательства, анализ практики, поиск закупок, чек-лист поставщика;
  • состав документации, особенности подачи заявки на участие;
  • участие в закупках самозанятых граждан;
  • изменения 2023 года: риски и возможности;
  • анализ часто возникающих ошибок и рекомендации для начинающих поставщиков;
  • закупки в интернет-магазине;
  • закупки у единственного поставщика.

Что получат участники по итогу семинара?

В завершении мероприятия каждый гость получит:

  1. Презентации спикеров.
  2. Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций.
  3. Доступ к онлайн-курсу " Участие в закупках по 223-ФЗ".

Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно на сайте: https://clck.ru/34kvMB. Участие бесплатное.

Организатор семинара: АО "Корпорация МСП".

Иллюстрация от организаторов мероприятия

Комментарии 5

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Гость

10:25:24 26-06-2023

Я бы написала правду - как. Да только не пропустят.

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Гость

10:59:25 26-06-2023

Да никак. Техзадание пишут под определённого поставщика. Торги - просто видимость.

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Гость

11:18:01 26-06-2023

Раньше хоть итоговые протоколы публиковали, с названиями фирм победителей, и даже расчеты подведения итогов по каждому участнику, в конкурсах по крайней мере... Сегодня - закупку выиграл номер такой-то, остальные проиграли, и привет родителям!!!? Кто как считал опыт!? Какие контакты взяли к расчету а какие завернули!? Какие специалисты прошли в заявке какие нет...!? Глухо как в танке! Создаётся впечатление, что тот кто с управлением закупок вась-вась, тот и выигрывает!? Если года три четыре назад ещё хоть что-то выигрывали, то за последний год, вообще не реально! Прозрачности ноль! А значит кручу верчу запутать хочу...!

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Гость

11:56:48 26-06-2023

Честно не победить, а хитростям ни кто учить не станет.

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гость

11:58:23 26-06-2023

Дать взятку заказчику торгов, если победи не тот - условия никогда не выполнит, разорится. Никак, все это ширма, даже прокуратура АК так себя ведет (вела) в закупках, о какой вообще законности речь!

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