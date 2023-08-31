Как подготовить организм натуральными физиологическими средствами к сезону простуд

Никто не хочет перегружать свой организм таблетками. Но как же избежать злостной простуды?

31 августа 2023, 16:44, ИА Амител LjN8Kbfxw

Здоровье / Фото: freepik

Скоро осень, а значит – сезон простуд. Болеть никому не охота, так что лучше заранее настроить организм к атаке вирусов. Как это сделать? Подготовить организм к осеннее-зимнему сезону можно с помощью физиолечения – гипокситерапии. В поликлинике "Здоровье" такая процедура есть. Рассказываем, что это и как поможет избавиться от многих заболеваний и поддержит иммунитет на должном уровне.

В чем суть метода?

Гипокситерапия ("Горный воздух") – метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный. Суть процедуры: происходит чередование вдыхания гипоксической смеси и обычного воздуха по несколько минут. Метод безболезненный и максимально комфортный.

Гипокситерапия основана на применении умеренной гипоксии (сниженного уровня кислорода), которая запускает в организме процессы, направленные на улучшение доставки кислорода, его эффективное использование, а также повышение устойчивости организма к любому виду стресса.

Гипокситерапия для профилактики

Процедуру используют как средство профилактики ОРВИ, сердечно-сосудистых, заболеваниях органов дыхания (в том числе аллергических заболеваний), а так же:

На этапе подготовки к оперативным вмешательствам и в период послеоперационной реабилитации, в том числе при онкозаболеваниях;

При избыточной массе тела, для предупреждения развития нарушений обмена веществ;

Для спортсменов и здоровых людей для повышения работоспособности, улучшения выносливости и устойчивости к воздействию внешних факторов, в том числе к высоким физическим нагрузкам.

Для детей, они становятся более спокойными и уравновешенными, улучшается внимание, нормализуется сон, повышается восприятие учебного материала.

Гипокситерапия в поликлинике "Здоровье" / Фото предоставлено поликлиникой

Гипокситерапия для лечения

С лечебной целью гипокситерапия применяется во всех областях медицины для долечивания острых воспалительных заболеваний при их затяжном, рецидивирующем течении, при хронических заболеваниях в период ремиссии для профилактики обострений, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ВСД, гипертоническая болезнь, атеросклероз), заболеваниях крови (гипопластическая, железодефицитная анемия, пострадиационные нарушения кроветворения), при астенических, депрессивных состояниях, нарушении обмена веществ.

После прохождения курса процедур у пациентов может наблюдаться:

Общее улучшение самочувствия;

Восстановление сна;

Снятие стресса и утомляемости;

Ускоренный процесс реабилитации после болезней;

Омоложение организма;

Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям.

Записаться на консультацию к физиотерапевту для дальнейшего направления на гипокситерапию можно по адресу поликлиники "Здоровье" Барнаул, ул А. Петрова, 264 и телефону 55-64-03.

При посещении гипокситерапии консультация физиотерапевта поликлиники "Здоровье" бесплатно.ООО ПКД "Здоровье"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста