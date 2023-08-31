Как подготовить организм натуральными физиологическими средствами к сезону простуд
Никто не хочет перегружать свой организм таблетками. Но как же избежать злостной простуды?
31 августа 2023, 16:44, ИА Амител LjN8Kbfxw
Скоро осень, а значит – сезон простуд. Болеть никому не охота, так что лучше заранее настроить организм к атаке вирусов. Как это сделать? Подготовить организм к осеннее-зимнему сезону можно с помощью физиолечения – гипокситерапии. В поликлинике "Здоровье" такая процедура есть. Рассказываем, что это и как поможет избавиться от многих заболеваний и поддержит иммунитет на должном уровне.
В чем суть метода?
Гипокситерапия ("Горный воздух") – метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный. Суть процедуры: происходит чередование вдыхания гипоксической смеси и обычного воздуха по несколько минут. Метод безболезненный и максимально комфортный.
Гипокситерапия основана на применении умеренной гипоксии (сниженного уровня кислорода), которая запускает в организме процессы, направленные на улучшение доставки кислорода, его эффективное использование, а также повышение устойчивости организма к любому виду стресса.
Гипокситерапия для профилактики
Процедуру используют как средство профилактики ОРВИ, сердечно-сосудистых, заболеваниях органов дыхания (в том числе аллергических заболеваний), а так же:
- На этапе подготовки к оперативным вмешательствам и в период послеоперационной реабилитации, в том числе при онкозаболеваниях;
- При избыточной массе тела, для предупреждения развития нарушений обмена веществ;
- Для спортсменов и здоровых людей для повышения работоспособности, улучшения выносливости и устойчивости к воздействию внешних факторов, в том числе к высоким физическим нагрузкам.
- Для детей, они становятся более спокойными и уравновешенными, улучшается внимание, нормализуется сон, повышается восприятие учебного материала.
Гипокситерапия для лечения
С лечебной целью гипокситерапия применяется во всех областях медицины для долечивания острых воспалительных заболеваний при их затяжном, рецидивирующем течении, при хронических заболеваниях в период ремиссии для профилактики обострений, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ВСД, гипертоническая болезнь, атеросклероз), заболеваниях крови (гипопластическая, железодефицитная анемия, пострадиационные нарушения кроветворения), при астенических, депрессивных состояниях, нарушении обмена веществ.
После прохождения курса процедур у пациентов может наблюдаться:
- Общее улучшение самочувствия;
- Восстановление сна;
- Снятие стресса и утомляемости;
- Ускоренный процесс реабилитации после болезней;
- Омоложение организма;
- Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям.
Записаться на консультацию к физиотерапевту для дальнейшего направления на гипокситерапию можно по адресу поликлиники "Здоровье" Барнаул, ул А. Петрова, 264 и телефону 55-64-03.
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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