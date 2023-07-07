Все этапы пошагово

07 июля 2023, 17:05, ИА Амител LjN8KawjE

Ремонт / Фото: cookie_studio / Freepik

Поклейка обоев кажется несложным и вполне понятным процессом. Но только в том случае, если стены правильно подготовлены. Именно этот этап наиболее длительный и сложный. Рассказываем, когда нужна шпаклевка, грунтовка и другие материалы.

Этап первый: комплексная очистка

Это не только удаление остатков старых обоев, но и об обработке стен от биологических поражений. Плесень – частая проблема, особенно в регионах, где влажность повышена. Различные грибковые поражения возникают и там, где нет достаточного проветривания или в стенах присутствуют микротрещины, пропускающие влагу. Клеить новые обои, не проведя обработку от плесени и грибка, – нельзя. Обрабатывать поверхности необходимо специальными фунгицидными растворами.

Этап второй: ремонт стен

Надо устранить все трещины в стенах. Обычно сначала имеющееся повреждение расширяют, а затем тщательно очищают от песка, пыли, отломанных кусочков и прочего. Далее трещину грунтуют и заполняют ремонтным материалом: монтажной пеной, специальными пластиковыми быстросохнущими составами. После заплатки шлифуют.

Этап третий: грунтование поверхностей

Некоторые специалисты считают этап необязательным, но грунтовка, цена которой невысока, а расход экономный, обеспечивает высокую адгезию любых материалов и защиту от возникновения новых образований плесени. Чтобы обработка была максимально эффективной, лучше приобретать составы глубокого проникновения. Также важно правильно подбирать грунтовку по назначению (отличается по видам обрабатываемых материалов, основе и другим параметрам).

Этап четвертый: выравнивание

Чаще всего делают оштукатуривание. Раньше в качестве материала применялись преимущественно цементно-песчаные растворы, сегодня все чаще используются сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Этап пятый: шпаклевка поверхностей

Шпаклевка наносится в два этапа, с обязательным высыханием полотна. Обработанную стену необходимо отшлифовать для снятия микронеровностей. Использовать для этих работ можно строительную терку с абразивной сеткой или наждачную бумагу.

Перед непосредственными процессом поклейки обоев стену рекомендуется обработать грунтовкой еще раз (обязательно дождаться полного высыхания).

ООО "БИКРА"

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