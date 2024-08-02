Эксперт рассказал, где лучше делать фотографии

02 августа 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KDSdD

Мужчина / Фото: senivpetro on Freepik

Хотя в последние годы направление мужской фотографии развивается и молодые люди все чаще заказывают уличные фотосессии – вопросов по этому виду съемок по-прежнему остается больше, чем ответов. Что надеть? Как фотографироваться? Где сниматься? И, самое главное, стоит ли вообще заказывать съемку или настоящий мужчина может обойтись без нее? Фотограф Олег Багмуцкий рассказал об основных особенностях мужской фотосессии и поделился секретами выбора локаций.

Особенности съемки

Мужская фотосессия действительно отличается от женской.

Первое и самое заметное отличие – мужчины редко снимаются просто чтобы хорошо провести время. Им обязательно нужна причина заказать съемку: зафиксировать свои достижения, сделать фото для профиля в LinkedIn ("Линкдин"), отснять контент для раскрутки личного бренда в соцсетях. Отсюда и важное правило: мужская уличная фотосессия должна не просто приносить удовольствие, но и решать практические задачи.

Второй нюанс, на который стоит обратить внимание, – позинг. Женская фотосессия в этом смысле более вариативна: "женские" позы чаще всего открытые, экспрессивные, даже смелые. Позы, которые выбирают мужчины для съемок, обычно смотрятся куда более сдержанно. Вот почему фотографы редко делают акцент на жестикуляции мужчин. А чтобы фото получилось интереснее, мастера фокусируются на мимике модели, выражении лица и положении тела в пространстве. И, конечно, очень важна локация: кадры, сделанные в стильном антураже, всегда смотрятся отлично.

Где провести съемки?

Мужскую фотосессию можно проводить и на шумных городских улицах, и в уединенном парке, и в летнем кафе – словом, везде, где только захочется. Но есть несколько важных моментов.

Во-первых, лучшие фотографии получаются, если модель снимается в привычной среде. Например, мужчина любит прогуляться вечером по набережной, в таком случае вечерняя съемка у воды не будет стрессом.

Во-вторых, стоит помнить об окружении. Для интровертов постоянное внимание людей – сложное испытание. Так что лучше выбрать спокойную локацию – например, сквер или тихую пешеходную улицу. А тем, кто любит быть в центре внимания, наверняка понравится шумный проспект или переполненное летнее кафе.

И в-третьих, нельзя забывать об эстетической составляющей. Локация должна быть красивой и отвечать тематике фотосессии – в противном случае гармоничного кадра просто не получится.

И.П. Багмуцкий Олег Александрович

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