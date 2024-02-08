Как подготовиться к строительству дома. Почему нужно думать об этом уже сейчас

В пик сезона материалов может не оказаться в строительных магазинах

08 февраля 2024, 12:13, ИА Амител erid: LjN8K854V

Срок службы строений из автоклавного газобетона — до 200 лет / Фото: завод "Сибит"

Многие считают, что строительный сезон начинается после схода снега, и вспоминают о закупке материалов ближе к маю. Но не стоит тянуть с приобретением строительных материалов до лета. Практика показывает, что в пик сезона, начиная с апреля, в строительных магазинах наблюдается дефицит из-за повышенного спроса на стеновые материалы. Поэтому лучше поторопиться, чтобы к началу стройки вы были обеспечены материалом для возведения коробки дома. Но из чего строить?

Быстро строится и служит 200 лет

Автоклавный газобетон – современный материал, за последние 20 лет занял прочное место на российском рынке, потеснив привычные материалы. А все потому, что у автоклавного газобетона есть ряд существенных преимуществ.

Завод выпускает стеновые блоки, панели перекрытий, перемычки из газобетона / Фото: завод «Сибит»

Когда думают о доме, первым вариантом, который приходит на ум, обычно является уютный деревянный дом. Но при более внимательном изучении характеристик и отзывов о домах из бруса становится ясно, что существует ряд проблем: плесень, пожароопасность, теплопотери. Очевидно, что дерево – не самый оптимальный материал.

Еще одним материалом, от которого все чаще отказываются в пользу газобетона, является кирпич. Строя дом из газобетона, можно не тратиться на закупку и монтаж утеплителя, необходимого для кирпичных стен, а также сэкономить на работах каменщика и более дешевой логистике.

Дома из "Сибита" / Фото: завод "Сибит"

Газобетон – это современный экологичный материал, который производят из природных составляющих: цемента, извести, песка и воды без химических добавок. По сути, это искусственный камень. При этом весит он немного, за счет чего доставка материала обходится достаточно дешево, а обрабатывать и укладывать его просто.

Материал прекрасно подходит для строительства дома или дачи / Фото: завод "Сибит"

Помогут спроектировать и построить

Завод "Сибит" предлагает покупателям набор бесплатных сервисов.

Самым востребованным является Школа СИБИТ, где вы ознакомитесь с преимуществами автоклавного газобетона СИБИТ, основными этапами строительства дома из газобетона, спецификой применения этого материала.

Демонстрация кладки блоков на цементно-песчаный клей / Фото: завод «Сибит»

Если вы новичок в строительстве, то специалисты компании проконсультируют по проекту.

"Сибит" поддерживает клиентов на всех этапах стройки. Для покупателей из Алтайского края и всех, кому удобен удаленный формат, проводят онлайн-аудит построенного объекта.

Также в компании можно арендовать грузозахватные приспособления, которые облегчат стройку.

Возвести дом можно очень быстро / Фото: завод «Сибит»

Рекомендуйте СИБИТ и зарабатывайте на этом

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Проверено сибирскими условиями и временем

Завод "Сибит" входит в группу компаний "Главновосибирскстрой" – один из крупнейших строительных холдингов Сибири. Предприятие было построено в 1994 году и стало пионером в отечественном производстве газобетона автоклавного твердения по современным технологиям.

За 30 лет работы завод выпустил более 8 млн м³ продукции – это более 13 млн м² жилья. С примерами построенных объектов можно ознакомиться в галерее объектов СИБИТ.

Офис компании / Фото: завод «Сибит»

Шоурумы "Сибит":

г. Барнаул, Павловский тракт, 204

​г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77

+7 (3852) 50-20-34

sibyt.ru

АО "Главновосибирскстрой", 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 64а, ОГРН 1025402454703.

Возрастное ограничение к семинарам и экскурсиям 12+

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