Как подготовиться к строительству дома. Почему нужно думать об этом уже сейчас
В пик сезона материалов может не оказаться в строительных магазинах
08 февраля 2024, 12:13, ИА Амител erid: LjN8K854V
Многие считают, что строительный сезон начинается после схода снега, и вспоминают о закупке материалов ближе к маю. Но не стоит тянуть с приобретением строительных материалов до лета. Практика показывает, что в пик сезона, начиная с апреля, в строительных магазинах наблюдается дефицит из-за повышенного спроса на стеновые материалы. Поэтому лучше поторопиться, чтобы к началу стройки вы были обеспечены материалом для возведения коробки дома. Но из чего строить?
Быстро строится и служит 200 лет
Автоклавный газобетон – современный материал, за последние 20 лет занял прочное место на российском рынке, потеснив привычные материалы. А все потому, что у автоклавного газобетона есть ряд существенных преимуществ.
Когда думают о доме, первым вариантом, который приходит на ум, обычно является уютный деревянный дом. Но при более внимательном изучении характеристик и отзывов о домах из бруса становится ясно, что существует ряд проблем: плесень, пожароопасность, теплопотери. Очевидно, что дерево – не самый оптимальный материал.
Еще одним материалом, от которого все чаще отказываются в пользу газобетона, является кирпич. Строя дом из газобетона, можно не тратиться на закупку и монтаж утеплителя, необходимого для кирпичных стен, а также сэкономить на работах каменщика и более дешевой логистике.
Газобетон – это современный экологичный материал, который производят из природных составляющих: цемента, извести, песка и воды без химических добавок. По сути, это искусственный камень. При этом весит он немного, за счет чего доставка материала обходится достаточно дешево, а обрабатывать и укладывать его просто.
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Проверено сибирскими условиями и временем
Завод "Сибит" входит в группу компаний "Главновосибирскстрой" – один из крупнейших строительных холдингов Сибири. Предприятие было построено в 1994 году и стало пионером в отечественном производстве газобетона автоклавного твердения по современным технологиям.
За 30 лет работы завод выпустил более 8 млн м³ продукции – это более 13 млн м² жилья. С примерами построенных объектов можно ознакомиться в галерее объектов СИБИТ.
Шоурумы "Сибит":
г. Барнаул, Павловский тракт, 204
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77
+7 (3852) 50-20-34
sibyt.ru
АО "Главновосибирскстрой", 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 64а, ОГРН 1025402454703.
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12:29:07 08-02-2024
Только дерево!
12:40:55 08-02-2024
Сейчас ютуб завален повально видео домов из газобетона которые трещат, их стягивают стяжами. Целые бригады выкладывают видео по стяжке стен таких домов как рекламу своей работы. Ладно бы там была причина в фундаментах, как нарушение технологии, но нет же. У кирпича такой проблемы нет.
14:32:25 08-02-2024
Гость (12:40:55 08-02-2024) Сейчас ютуб завален повально видео домов из газобетона котор... потому что "Армопояс? Не, не слышали."
16:34:25 08-02-2024
газобетон???? дорого как и кирпич сейчас делают так. Закупают цемент, песок, арматуру пластиковую она в 5 раз дешевле и покупают листы лдсп. И вперед. Лить дом из бетона. Сами льют. Листы ЛДСП ставят внутрь а внешнюю опалубку ставят листы пенопласта толщиной 10 см. И получается что дом 10 на 10 в 2 этажа будет стоить 1 миллион. А свяжетесь с фирмой то все 10 насчитают и сделают сарай
17:40:42 08-02-2024
Гость (16:34:25 08-02-2024) газобетон???? дорого как и кирпич сейчас делают так. Закупаю... Мдя. Вам в школе еще не объясняли что ЛДСП страх как боится воды?
20:22:44 08-02-2024
Гость (17:40:42 08-02-2024) Гость (16:34:25 08-02-2024) газобетон???? дорого как и... Он и экономику прогуливал
18:04:02 10-02-2024
Построил немало домов и точно знаю газобетон трескается весь, хоть армопоясделаем, хоть перегородки без нагрузки, трещины через год по всем стенам идут. Блок берём только заводской но заказчиков предупреждаем будут трещины . На Бома из газобетона гарантию даём 6 месяцев , на остальные дома 2 года. Вот и решайте сами.
17:42:43 15-02-2024
Гость (18:04:02 10-02-2024) Построил немало домов и точно знаю газобетон трескается весь... Я дала под пену, каждый ряд выводил в 0. Одна трещина, на перегородке из-за попадания бетона от столба между плитой, и перегородкой. Если б сделал более кач.деф.шов, не было б трещин.
16:34:43 13-02-2024
Гость (18:04:02 10-02-2024) Построил немало домов и точно знаю газобетон трескается весь... На какие другие каменные дома 2 года? Из керамоблока? Или только на каркасники?