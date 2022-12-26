Как подготовиться к застолью, чтобы не набрать лишние килограммы за праздники?

Делимся подробным планом действий, как сохранить форму в череде новогодних застолий

26 декабря 2022, 08:00, ИА Амител

Так повелось, что после сытных новогодних праздников все начинают массово истязать себя за лишние калории. В ход идут кефирные дни после переедания, много тренировок за раз и другие виды самонаказания за съеденное. Но есть способ грамотно подготовиться к праздничным застольям. Эксперт по питанию и тренировкам Илья Казюра в еженедельной рубрике на Business FM Барнаул делится советами, как выйти из череды новогодних праздников, не теряя форму.

Что нужно учитывать?

Принцип набора лишних килограммов в нашем теле состоит в том, что одному килограмму нательного жира соответствует примерно 8500 калорий, которые были наедены сверх нормы. И за продолжительный период времени, а не за один раз. Создать себе профицит калорий на несколько дней — не только не страшно, но и в некоторых случаях даже полезно. Если потом, довольные и отдохнувшие, мы снова начинаем соблюдать правильные базовые вещи.

Как подготовиться к застолью?

1. За несколько дней до запланированного мероприятия начинаем урезать калории. 200, 300, 400 урезанных калорий в день для большинства окажутся заметными. Зато потом появится возможность разгуляться в намеченный день, восполнив сэкономленные калории.

2. Также подумайте о том, чтобы в дни, предшествующие праздникам, дополнительно потратить калории: добавьте лишнюю тренировку на неделе, сделайте прогулку перед сном.

3. В момент вашего запланированного мероприятия необходимо соблюдать верную последовательность приёма пищи.

Рассказываем, как это:

До еды пейте воду. По исследованиям, 0,5 литра воды выпитой за 15 минут до еды способны снизить вам аппетит на 11%, а 0,5 литра выпитых непосредственно перед приёмом пищи — уже на 22%.

Далее в ход идут зелень и овощи. Начните трапезу с большой тарелки салата из овощей. Это создаст объём, соответственно, давление на стенки желудка и хорошее насыщение при низком количестве потреблённых калорий.

После этого начинаем поедать постные источники белка — курицу, говядину, рыбу, индейку, морепродукты.

А в конце по остаточному принципу — всё самое вредное. Секрет в том, что, как правило, съесть много вредного вы уже не сможете.