Как подключить воду от барнаульского водоканала к частному дому или даче?

Рассказываем, куда идти и что делать, если хотите иметь доступ к центральному водопроводу

06 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Вода в кране / Водоснабжение / Фото: freepik

Барнаул переживает бум малоэтажного строительства. Но мало дом построить, его нужно подключить ко всем коммуникациям. За присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения отвечает барнаульский водоканал. Рассказываем, жители каких поселков могут завести на участок воду и канализацию и как это сделать

1 Какие территории обслуживает водоканал? ООО "Барнаульский водоканал" – гарантирующий поставщик для водоснабжения и водоотведения на следующих территориях: п. Пригородный;

п. Новомихайловка;

п. Затон;

р.п. Южный;

п. Плодопитомник;

п. Садоводов;

п. Мохнатушка;

п. Черницк;

п. Ягодное;

п. Березовка;

п. Землянуха;

п. Казенная Заимка;

с. Власиха;

с. Лебяжье;

с. Гоньба;

мкр-н Спутник, Авиатор, Самоцветы;

а также на части территорий в п. Борзовая Заимка, п. Лесной, п. Бельмесево, п. Центральный, п. Научный Городок.

2 А есть ли сети водоканала в дачных поселках? Нет, садоводческие территории в Барнауле расположены вне зоны деятельности водоканала. Это прописано в схеме водоснабжения и водоотведения краевой столицы. За организацию водопровода в садоводствах отвечают СНТ и органы местного самоуправления.

3 Как подключить воду от водоканала? Процедура присоединения к водопроводу включает несколько этапов: Заявитель направляет исполнителю запрос о выдаче технических условий (при необходимости), выдача заявителям технических условий в случаях и в порядке, которые установлены постановлением правительства № 2130 от 30.11.2021. Заявитель направляет исполнителю заявление о подключении (заявление на заключение договора на подключение можно скачать по ссылке). Заключение договора о подключении. Выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении. Подписание заявителем и исполнителем акта о подключении.

4 Какие потребуются документы для заполнения заявки? К заявлению нужно приложить: копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

копию правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (или только планируется) дом или другой объект. Это выписка из Единого государственного реестра недвижимости, она должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении;

копию правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. Это также выписка из ЕГРН и она должна быть не "старше" 30 дней;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 со всеми наземными подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ земельного участка (при отсутствии можно заказать в водоканале за отдельную плату);

баланс водопотребления и водоотведения объекта в максимальной величине с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение бассейнов (при отсутствии можно заказать в водоканале за отдельную плату). Предоставлять можно копии, не оригиналы. Важно помнить, что заявку заполняет правообладатель земельного участка и объекта.

5 Куда и как направить заявку? Заявку можно передать: по электронной почте на официальный адрес ООО "Барнаульский водоканал" office_brn@rosvodokanal.ru;

лично в центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116, левое крыло, время работы с 08:00 до 17:00, по пятницам с 08:00 до 16:00. В организации порекомендовали записывать заранее по тел. 500101.

6 Как долго водоканал будет рассматривать заявку на подключение воды? Максимальный срок рассмотрения заявки – 20 рабочих дней. В компании предупредили: сразу тщательно заполняйте заявление и проверяйте все документы при подаче. Если будут неточности и нехватка документов, рассмотрение приостановят. Вас, конечно, уведомят, но время потеряете.