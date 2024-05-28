Как получать кешбэк до 60 тысяч рублей в год и милями без ограничений?

И на какие категории этот кешбэк будет действовать

28 мая 2024, 11:50, ИА Амител erid: LjN8KY18T

Банк "Левобережный" / Иллюстрация: пресс-служба банка

Банк "Левобережный" оформляет дебетовые карты с большим кешбэком. Это когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 тысяч в год и милями без ограничений.

Если пользоваться дебетовой картой банка "Левобережный, то "Кешбэк по-сибирски" дают на все самое важное:

за проезд в общественном транспорте – 10%;

услуги ЖКХ и АЗС – 5%;

покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви – 5%;

за все остальные покупки – 1%.

Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда – нет необходимости выбирать их каждый месяц.

А если подключить подписку "BL Плюс" (БиЭль Плюс) и объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течение месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому. Например, один потратил в феврале 10 тысяч, второй – 25 тысяч, а третий – 15 тысяч рублей. Общие расходы составят 50 тысяч рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Но и это еще не все. Дополнительно +1% кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 тысяч рублей. А всем новым клиентам банк выплачивает приветственные 500 рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5000 рублями и 0,5% баллами для путешествий OneTwoTrip ("УанТуТрип Тревел"). Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях, поездки в такси и аренду авто.

Если ваши ежемесячные траты превышают 150 тысяч рублей – банк предлагает премиальную карту "Мир Supreme" ("Супрейм") с кешбэком 5% на все и 16 бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов мира и ж/д вокзалов.

Снимать наличные можно в банкоматах "Левобережного" до 300 тысяч рублей в сутки, по премиальным картам – до 1 млн рублей, а в банкоматах других банков – до четырех раз в месяц без комиссии.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание – 0 рублей при совершении покупок от 10 тысяч рублей в месяц или остатке на карте от 20 тысяч рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5000 рублей. Ежемесячное обслуживание – 0 рублей, если хранить на карте от 150 тысяч рублей или тратить от 75 тысяч рублей.

Такая вот сибирская щедрость. Заказать карту можно на сайте банка "Левобережный" или оформить самостоятельно в BL-Online (БиЭль Онлайн). А если у вас остались вопросы – на них ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг "Основа". Кешбэк рублями – до 5000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max – 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 000 ₽, по прочим категориям при совершении операций в ТСП – от 50 001 ₽ в мес. Категории – в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5% от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы партнерской программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ – иначе ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно – 79 ₽/мес. Банк "Левобережный" оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru.Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

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