Есть вариант выйти замуж, найти предков или принять участие в социальной программе

21 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGCAkBz

Флаг Греции / Фото: ru.freepik.com / montypeter

Греция входит в Евросоюз, поэтому паспорт этой страны позволяет жить, работать, вести бизнес и так далее в любой стране содружества. Это доступ к качественной медицине, образованию, перспективным вакансиям и многому другому. Условия проживания в Греции и ЕС привлекают многих россиян. Рассказываем, как оформить паспорт этого государства в 2025 году. Узнать много другой полезной информации можно также на сайте bespalov - finance . ru .

Основные способы получения гражданства Греции в 2025 году

Существует целый ряд оснований, которые принимают во внимание в этой стране:

натурализация – согласно требованиям греческого законодательства, соискатель должен прожить в стране не менее семи лет (непрерывно);

согласно требованиям греческого законодательства, соискатель должен прожить в стране не менее семи лет (непрерывно); брак с гражданином страны – претендовать на получение гражданства супруг или супруга гражданина Греции могут только через три года совместного проживания;

– претендовать на получение гражданства супруг или супруга гражданина Греции могут только через три года совместного проживания; программа репатриации – соискателю придется представить документальные доказательства того, что он является потомком граждан страны;

– соискателю придется представить документальные доказательства того, что он является потомком граждан страны; воссоединение семьи – если близкие родственники (родители и дети, бабушки и дедушки, братья и сестры) проживают в Греции, можно поучаствовать в программе иммиграции;

– если близкие родственники (родители и дети, бабушки и дедушки, братья и сестры) проживают в Греции, можно поучаствовать в программе иммиграции; по праву рождения – если родители, являющиеся иностранцами, прожили в стране законно до пяти лет, их ребенок, родившийся в Греции, становится ее гражданином;

– если родители, являющиеся иностранцами, прожили в стране законно до пяти лет, их ребенок, родившийся в Греции, становится ее гражданином; участие в специальных программах – так, есть программа цифрового кочевника (Digital Nomad Visa*) для тех, кто прожил в стране пять лет в статусе постоянного резидента;

так, есть программа цифрового кочевника (Digital Nomad Visa*) для тех, кто прожил в стране пять лет в статусе постоянного резидента; особые заслуги перед государством – например, спорте, науке, культуре или общественной деятельности.

Также иностранцам может быть предоставлен статут беженца. Его присваивают тем, кто покинул родное государство по причине расовых, политических или религиозных преследований, либо переехал оттуда, где разворачиваются военные действия.

Подробную информацию обо всех нюансах получения греческого гражданства можно получить в Bespalov Finance ("Беспалов Финанс").

Инвестиции как способ получить гражданство

Во многих странах получить гражданство можно путем инвестирования определенной суммы средств в недвижимость или бизнес. Правительство Греции также предоставляет иностранцам подобное право.

Условия для получения гражданства следующие: заявитель должен приобрести жилье не менее чем за 250 тысяч евро либо заключить договор аренды с туристическим заведением или гостиницей на срок до десяти лет. При этом заявитель должен вложить как минимум 400 тысяч евро в корпоративные, государственные облигации или инвестиционный фонд. Также можно приобрести земельный участок стоимостью не менее 250 тысяч евро.

На сайте bespalov-finance.ru можно получить консультацию по любым вопросам, касающимся получения греческого гражданства россиянами.

*Digital Nomad Visa ("Диджитал Номад Виза")

Фото: ru.freepik.com

ИП Беспалова И. В.

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