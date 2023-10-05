Как получить кредит без справки о доходах?
Рассказываем, возможна ли такая услуга и насколько она надежна
05 октября 2023, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KYHAz
Многих интересует возможность получения кредита без справки о доходах. У каждого своя причина: кто-то не трудоустроен официально, кто-то не хочет, чтобы в бухгалтерии знали о его планах. Банки понимают, что реальная платежеспособность часто отличается от официальной, поэтому идут навстречу клиентам. Рассказываем, как и где получить потребительский кредит без справок о доходах.
Насколько дороже обходится кредит без подтверждения дохода?
Размер процентных ставок по кредитам, выдаваемым без справки 2-НДФЛ, зависит от конкретного банка, а также целого ряда дополнительных условий:
- суммы кредита;
- срока;
- наличия обеспечения;
- цели.
Ставка обычно выше, но лишь незначительно, поскольку такой тип кредита для банка более "рискованный".
Нужен ли визит в банк?
Обычно посещение банка не требуется. После вынесения положительного решения заявитель отправляет кредитному специалисту скан паспорта и других документов. После их проверки деньги зачисляют на счет клиента.
Как найти наиболее выгодные условия?
Выбрать банк и оптимальные условия кредитования можно на финансовом портале "Выберу.ру". Здесь собраны десятки предложений от надежных и проверенных банков и других финансовых заведений.
Преимущества сайта:
- прописаны реальные условия получения кредита (часто в рекламе можно увидеть заниженные ставки, не соответствующие действительности);
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- собраны банки, имеющие официальную лицензию ЦБ РФ.
На портале можно легко сравнить предложения от разных банков, оценив наиболее важные условия, включая сумму, ставку, сроки и размер платежа. Это позволит выбрать кредит, не создающий непомерной финансовой нагрузки.
Кроме кредита без справки о доходах, можно задать другие параметры: с плохой кредитной историей, под залог недвижимости, на карту, с целью рефинансирования, наличными и т.д. Также доступно оформление кредитных карт с доставкой на дом.
Безопасно ли это?
Оформление кредита онлайн безопасно и конфиденциально. Для проведения операции необходимо иметь телефон с сим-картой российского оператора, поскольку на него будут приходить коды подтверждения.
Погашение кредита осуществляют удобным клиенту способом. Вся необходимая информация и подходящие платежные системы можно увидеть в личном кабинете.
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