Возить с собой много наличных денег не всегда удобно и безопасно

03 июля 2023, 16:35, ИА Амител LjN8Jwx1v

Путешествие. Туристы / Фото: gpointstudio / Freepik

Еще несколько лет назад многие из нас, отправляясь в отпуск, брали с собой наличные. Но перевозить большое количество денежных средств не всегда удобно и безопасно. С появлением же кредитных карт использование в данных целях наличности практически отошло на задний план.

Однако со временем кредитные продукты стали расширяться, чтобы полноценно удовлетворять потребности клиентов. Именно таким образом появились кредитные карты для путешествий от Тинькофф Банка.

Как получить карту?

Справедливо заметить, что на сегодняшний день карты для путешествия от Тинькофф Банка пользуются значительной популярностью. На самом деле удивляться этому совершенно не стоит, ведь данный кредитный продукт имеет много преимуществ, чтобы сделать путешествие приятным, интересным, комфортным и более доступным.

Одно из главных преимуществ – максимальная простота ее получения, ведь для этого даже не нужно никуда ходить, а все можно сделать из дома через интернет. Алгоритм действий следующий:

Первоначально необходимо ознакомиться со всеми продуктами Тинькофф Банка. Ведь данная кредитная организация сегодня выпустила несколько кредиток, разработанных специально для путешествий. При просмотре предложенных продуктов нужно внимательно ознакомиться с условиями, чтобы оценить насколько они устраивают; Поскольку Тинькофф Банк предлагает достаточно широкий выбор кредиток для путешествий, то абсолютно каждый человек подберет себе что-то подходящее. После этого можно приступить к оформлению кредитной карты. Нужно заполнить заявление на выдачу карты и установить желаемый лимит; Тинькофф Банк уведомляет клиентов о своем решении, как правило сразу же после подачи заявки. Однако, в некоторых случаях банку могут потребоваться сутки на рассмотрение; Но в любом случае пользоваться кредитной картой можно сразу же после ее одобрения, поскольку сегодня есть способы электронной оплаты покупок. А вот на доставку пластиковые карты потребуется несколько дней, наиболее удобное время для доставки с курьером нужно уточнять отдельно.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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