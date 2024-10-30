Как получить от банка максимальный процент по вкладу?

Специалисты подсказали, как грамотно использовать накопления

30 октября 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8KGQr4

Счастливая семья / Фото: Group4 Studio / istockphoto.com/ru

Цены продолжают расти, а сбережения, если их не использовать грамотно, могут обесцениться. Чтобы защитить накопления от инфляции, банки предлагают вклады с высокой доходностью.

Например, банк "Левобережный" представляет один из самых выгодных вкладов в линейке своих накопительных продуктов – "Осень". Процентная ставка здесь будет до 23% годовых. Вклад можно открыть на сумму от 100 тысяч рублей, верхнего предела нет. Срок вклада – шесть месяцев, за которые при вложении 100 тысяч рублей доход может превысить 11 тысяч рублей.

Важно отметить, что средства до 1,4 млн рублей, размещенные на вкладе в банке "Левобережный", застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Успейте оформить вклад "Осень" до 30 ноября 2024 года. Сделать это можно в любом офисе банка "Левобережный". Вы также можете рассчитать доходность, подать заявку на консультацию и ознакомиться со всеми условиями на сайте. А на вопросы ответят специалисты банка по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.

*Сумма вклада "Осень" от 100 000 рублей, максимальная – не ограничена. Срок – 181 день. Процентная ставка определяется в момент открытия и зависит от значения расчетного коэффициента: отношение суммы вклада к разнице между макс. остатком на всех вкладах клиента за последние 30 дней и текущим остатком на всех вкладах клиента на момент оформления. Коэфф. от 0,0001 до 1,0499 – ставка базовая 19% годовых; коэфф. от 1,0500 до 1,999 – ставка средняя 21% годовых; при иных значениях расчетного коэффициента – повышенная ставка 23% годовых. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

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