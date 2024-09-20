Как получить сертификат на товар в России?
Рассказываем о процедуре простыми словами
20 сентября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KQEn7
Продавать товары или предоставлять несертифицированные услуги в России запрещено. За это наказывают штрафами и прочими "санкциями". Под исключение подпадают лишь некоторые товары, не подлежащие сертификации. Рассказываем о процедуре получения разрешительной документации подробнее.
Сертификация: что это, когда необходима?
Сертификация – процедура подтверждения соответствия результатов производственной деятельности, товаров или услуг установленным нормативам. Под последними могут подразумевать положения стандартов, технические регламенты, своды правил, условия договоров и т.д. Процесс сертификации регулируется Федеральным законом № 184-ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г.
Важно понимать не только, что такое сертификация, но и для чего она нужна. В первую очередь система разработана, чтобы защитить конечного потребителя от получения товаров и услуг низкого качества. Несоответствие требованиям стандартов может приводить к тому, что на рынок попадет продукт не просто низкого качества, а представляющий опасность для жизни и здоровья людей. Обязательная сертификация является преградой для реализации таких товаров и услуг.
Кроме обязательной сертификации, существует и добровольная. При таком варианте владелец бренда сам инициирует всестороннюю проверку, чтобы иметь возможность заявить о надлежащем качестве товара или услуги, что важно в конкурентных нишах.
Как правильно оформить сертификат?
Процедура включает несколько этапов:
- Подача заявки в выбранный центр сертификации.
- Рассмотрение и одобрение заявки.
- Выбор лаборатории для проведения испытаний.
- Испытания.
- Получение заключения, протокола испытаний и прочей требуемой документации.
- Отправка результатов в центр сертификации.
- Анализ данных, выдача лицензии.
- Регистрация сертификата в системе государственной сертификации.
Схема может корректироваться, поскольку зависит еще и от объема партий продукции, страны, в которой изготовлен товар, а также некоторых других факторов.
Разобраться в видах сертификации, особенно на специфические виды продукции, бывает непросто. При любых сложностях лучше посетить специализированный портал по сертификации, на котором собрана вся необходимая и полезная информация по видам документов, существующим государственным стандартам и т.д. Кроме того, здесь можно подобрать подходящий центр сертификации, чтобы узнать список необходимых для прохождения процедуры документов.
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