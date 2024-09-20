Как получить сертификат на товар в России?

Рассказываем о процедуре простыми словами

20 сентября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KQEn7

Документ. Сертификация / Фото: freepik.com

Продавать товары или предоставлять несертифицированные услуги в России запрещено. За это наказывают штрафами и прочими "санкциями". Под исключение подпадают лишь некоторые товары, не подлежащие сертификации . Рассказываем о процедуре получения разрешительной документации подробнее.

Сертификация: что это, когда необходима?

Сертификация – процедура подтверждения соответствия результатов производственной деятельности, товаров или услуг установленным нормативам. Под последними могут подразумевать положения стандартов, технические регламенты, своды правил, условия договоров и т.д. Процесс сертификации регулируется Федеральным законом № 184-ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г.

Важно понимать не только, что такое сертификация , но и для чего она нужна. В первую очередь система разработана, чтобы защитить конечного потребителя от получения товаров и услуг низкого качества. Несоответствие требованиям стандартов может приводить к тому, что на рынок попадет продукт не просто низкого качества, а представляющий опасность для жизни и здоровья людей. Обязательная сертификация является преградой для реализации таких товаров и услуг.

Кроме обязательной сертификации, существует и добровольная. При таком варианте владелец бренда сам инициирует всестороннюю проверку, чтобы иметь возможность заявить о надлежащем качестве товара или услуги, что важно в конкурентных нишах.

Как правильно оформить сертификат?

Процедура включает несколько этапов:

Подача заявки в выбранный центр сертификации. Рассмотрение и одобрение заявки. Выбор лаборатории для проведения испытаний. Испытания. Получение заключения, протокола испытаний и прочей требуемой документации. Отправка результатов в центр сертификации. Анализ данных, выдача лицензии. Регистрация сертификата в системе государственной сертификации.

Схема может корректироваться, поскольку зависит еще и от объема партий продукции, страны, в которой изготовлен товар, а также некоторых других факторов.

Разобраться в видах сертификации, особенно на специфические виды продукции, бывает непросто. При любых сложностях лучше посетить специализированный портал по сертификации , на котором собрана вся необходимая и полезная информация по видам документов, существующим государственным стандартам и т.д. Кроме того, здесь можно подобрать подходящий центр сертификации, чтобы узнать список необходимых для прохождения процедуры документов.

ООО "Фикси"

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