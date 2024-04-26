Как получить вид на жительство в Европе?

В миграционной компании Trust Group рассказали о способах получения ВНЖ за рубежом

26 апреля 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8K9qGV

Документы. Заявление. Паспорт / Фото: freepik.com

Многие россияне интересуются оформлением вида на жительство в Европе. Ведь статус европейского гражданина дает возможность свободного трудоустройства, обучения, а также социальную и медицинскую поддержку. Сотрудники миграционной компании Trust Group * рассказали о способах получения ВНЖ в некоторых странах Европы и о том, какие преимущества дает проживание в ЕС.

Почему стоит оформить ВНЖ в Европе?

Иностранные граждане, которые получили вид на жительство в государстве Европы, имеют право проживания без дополнительных документов и выполнения ряда условий. Статус ВНЖ дает полную свободу въезда и выезда из страны, путешествий по государствам Шенгенской зоны.

Другие преимущества:

трудоустройство и ведение бизнеса;

бесплатные школы и детские сады для детей;

медпомощь за счет государства или базовая страховка.

Если вас интересует оформление ВНЖ в Европе, специалисты миграционной компании Trust Group рекомендуют сначала определиться с выбором страны и миграционной программы.

Черногория

Здесь можно оформить ВНЖ на основании коммерческой деятельности.

Если вы обратитесь за услугами к опытным специалистам, то процесс оформления бизнеса займет около недели. Через месяц с момента открытия компании вы сможете оформить ВНЖ. Статус дает возможность проживания на территории страны в течение года с возможностью продления. Обязательное условие – наличие счета в черногорском банке (не менее 3650 евро).

Сербия

Если здесь зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, то можно рассчитывать на получение ВНЖ. Процесс оформления компании занимает около пяти дней.

Соискатель имеет право оформления ВНЖ на срок от 6 до 12 месяцев с последующим продлением. Обязательное условие – внесение взносов в фонд пенсионного и медицинского страхования.

Венгрия

ВНЖ в Венгрии можно получить при условии наличия рабочего места как в частных, так и в государственных компаниях. Срок действия вида на жительство – 24 месяца. Есть возможность продления. ПМЖ можно получить через три года. К соискателям не предъявляют требования знания национального языка.

Франция

Для оформления ВНЖ во Франции необязательно знание языка. Здесь выдают документ на четыре года как за регистрацию стартапа, так и для выдающихся людей с особыми способностями. После четырех лет есть возможность продления. Иммигрировать во Францию можно с семьей.

Успех оформления ВНЖ в Европе во многом зависит от правильно выбранной программы и от качества подготовки. Поэтому для оформления лучше обратиться к специалистам. Сотрудники миграционной компании Trust Group сопроводят вас на всех этапах оформления документов.

* Trust Group ("Траст Груп")

ООО "Фикси"

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