Как получить выплату до 2 млн рублей в ДТП. Эксперт раскрыл секреты страхования

Алтайский аджастер рассказала, кто и на какие выплаты имеет право в случае дорожной аварии и не только

29 августа 2023, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KKAnF

Закон об ОСАГО, принятый, чтобы урегулировать многочисленные страховые случаи на дорогах, работает уже более 20 лет. Но до сих пор возникает масса споров. И водители, и страховые компании жалуются то друг на друга, то на посредников. Между тем, именно страховые посредники (разумеется, только легальные, не занимающиеся мошенничеством) могли бы улучшить ситуацию. В том числе и рассказывая людям, что те имеют права на выплаты до двух, а то и более миллионов рублей. Что это за права такие и почему в законе столько пробелов? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала аджастер, юрист, эксперт по оформлению страховых выплат Ольга Писанова.

Кто в "Переговорке"



Ольга Писанова – юрист, эксперт по оформлению страховых выплат.

В 2012 году создала Алтайскую краевую общественную организацию по защите прав страхователей. В 2017 года создала сервис по оформлению страховых выплат "Страховой помощник". В настоящее время сервис входит в проект Первый аджастер, цель которого развитие культуры аджастинга в нашей стране. За плечами этого эксперта более 1000 выигранных страховых споров и 99% удовлетворенных исков. Ольга Писанова – основатель компании "Первый аджастер", юрист, который рассказывает пострадавшим в ДТП об их правах и оформляет страховые выплаты пострадавшим в авариях.

01:53 Слышали когда-нибудь слово "аджастинг"? Слушайте, что оно значит. Пригодиться может каждому.

03:09 "Страховая компания всегда будет стремиться уменьшить свои убытки. Поэтому между человеком и компанией должен быть посредник, который поможет эту выплату получить" – это западная модель, и именно так надо работать и в России, уверена эксперт.

04:26 Более 1000 изменений внесли в закон об ОСАГО с момента принятия. Обычному человеку разобраться в хитросплетениях документа крайне сложно. Потому и спрос на посредников растет.

05:16 "Не подписывайте это!". Ольга Писанова об уловках страховщиков, которые могут лишить вас денег (потеря может исчислять сотнями тысяч рублей).

06:05 "Деньги или направление?". Еще один полезный лайфхак, связанный с ремонтом пострадавшего в ДТП авто.

07:50 "Нас не любят, потому что мы рассказываем людях об их правах" – Ольга Писанова о том, как она решила развивать институт аджастинга в России.

09:06 Каждый год в регионе около 3 тысяч человек получают травмы в ДТП, около 250 – погибают. И все они с 2015 года имеют право на выплату в 500 тыс. рублей (даже если вы сами виноваты, например, переходили дорогу в неположенном месте), а кто-то до 2 млн рублей. Но далеко не все об этом знают.

11:20 Так, погодите, а это не очередной "развод"? На каком основании мне будут что-то платить, если у меня даже страховки нет.

12:48 "Миллиард рублей придет в Алтайский край". Ольга Писанова рассказывает, как предлагала государству учить людей добиваться положенных выплат.

15:24 "Зашел в лифт – застрахован на 3 млн рублей, сел в автобус – 2 млн рублей, сел в такси – 4 млн рублей, встал на эскалатор – 3 млн рублей, сел в самолет – 2 млн рублей". О том, сколько денег можно получить в случае аварии.

17:49 Случилось ДТП, в какой момент надо обращаться к Ольге Писановой или в компанию "Первый аджастер".

19:31 Гостья о том, как "лиса в курятнике приехала в логово к страховщикам".

21:19 Реальный кейс о выплате, которая оказалось даже больше изначально положенной по закону.

22:18 Ольга Писанова и сама однажды стала жертвой.

25:52 Аджастинг в России есть, но пока он никак не урегулирован. Что не так?

28:46 Вообще-то страховые компании тоже страдают.

29:15 "Я человек одержимый идеей". Ольга Писанова про перспективы этого направления.

32:00 Так, подождите, а что делать, если у виновника аварии нет ОСАГО?

34:54 Даже имея ОСАГО можно остаться должным много денег. Так что не экономьте на консультации юриста. И когда вы пешеход, и когда вы водитель.

"Первый аджастер"

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 66

WA: +7923 722 2154

Тел.: +7 923 722 2154

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