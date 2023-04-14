Как пользоваться привилегиями Сбера тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк

Рассказываем, в каком случае вам станут доступны привилегии, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк

14 апреля 2023, 10:00, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Сбер

Пользоваться выгодными условиями, доступными зарплатным клиентам Сбера, можно, даже если у вашего работодателя зарплатный проект с другим банком. Рассказываем, в каких ситуациях это пригодится и как пользоваться этой возможностью.

Как пользоваться выгодами от Сбера

Если вы хотите воспользоваться выгодами зарплатного клиента СберБанка, но не готовы сменить зарплатный банк, воспользуйтесь сервисом Сбера "Персональный зарплатный проект".

Вы можете продолжать получать зарплату в том банке, который выбрал ваш работодатель, но переводить часть зарплаты на карту или счёт Сбера. В этом случае вам станут доступны привилегии, которые даёт своим зарплатным клиентам СберБанк. А это:

скидка до 2% на ставку по кредиту;

доступ к вкладу "Хорошее начало"* с повышенным процентом;

скидка 15% на оформление налогового вычета;

скидка 30% на связь от СберМобайла;

скидка 20% на страховой полис "Сбереги финансы";

подписка СберПрайм на три месяца за 1 рубль;

купон на 500 рублей от СберМегаМаркета.

Какую часть зарплаты переводить

Сумма рассчитывается индивидуально:

если вы раньше получали зарплату в СберБанке, сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на основании прошлых доходов;

если вы никогда не получали зарплату в Сбере или с последнего начисления прошло больше года, для расчёта минимальной суммы перевода легко подтвердить доход через "Госуслуги".

Как подключиться к сервису

Зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн и в разделе "Сервисы" → "Поступления" → "Зарплата" выберите способ "Пополнять самостоятельно". После этого два месяца подряд перечисляйте рассчитанную сумму (или вносите наличные через банкомат) на карту или счёт Сбера. Доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц.

Важно: для сохранения выгодных условий продолжайте пополнения каждый месяц.

Когда может пригодиться "Персональный зарплатный проект"

Вот несколько типичных ситуаций.

Работодатель навязывает свой банк Допустим, вы получали зарплату на карту СберБанка и пользовались всеми привилегиями зарплатного клиента, а затем перешли на новое место работы. А этому работодателю удобнее сотрудничать с другим банком, не предлагая вам выбора.



Если набор привилегий в этом банке вас не устраивает, вы можете начать переводить часть зарплаты в Сбер, подключив "Персональный зарплатный проект", и продолжать пользоваться прежними привилегиями. Никаких заявлений в бухгалтерию для этого писать не придётся.

Вы хотите пользоваться привилегиями сразу двух банков Допустим, вы вполне довольны тем банком, в котором получаете зарплату, в том числе и привилегиями, которые он предлагает зарплатным клиентам.



При этом вы по той или иной причине пользуетесь сервисами Сбера – например, храните на его счетах часть сбережений ради безопасности. Подключив "Персональный зарплатный проект", вы сможете продолжить пользоваться привилегиями сразу двух банков. А заодно воспользоваться скидкой 20% на защиту финансов.

Хотите пользоваться сервисом Сбера на выгодных условиях Представим, что вы хотите оформить кредит – например, чтобы доделать дома ремонт. Вы сравнили условия в разных банках и вам нравятся условия по кредиту в Сбере (а там сейчас низкие ставки по кредиту по сравнению со многими банками). Но эти условия могут стать ещё выгоднее при подключении "Персонального зарплатного проекта" – ставка может быть ниже до 2%. При желании вы можете воспользоваться и другими привилегиями банка.

Узнать больше о "Персональном зарплатном проекте"

"Вклад "Хорошее начало" могут открыть клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Северо-Западного, Сибирского и Юго-Западного территориальных банков Сбербанка. Регионы, которые входят в сферу их обслуживания, можно посмотреть по ссылке. Ставка – до 9,5 % годовых, минимальная сумма – 30 000 рублей, срок – от 1 месяца. Кто может открыть вклад: клиенты, впервые получившие зарплату или пенсию на карту или счёт в СберБанке за последние три календарных месяца или выполнившие условия акции "Персональный зарплатный проект".

ПАО Сбербанк

На правах рекламы