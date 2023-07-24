Как поменять профессию, чтобы зарабатывать много денег и быть ценным кадром

Студентом по IT-направлению можно стать в любом возрасте и без подготовки

24 июля 2023, 07:31, ИА Амител LjN8K745F

Работник в офисе / Фото: Freepik

Жить от зарплаты до зарплаты – такое себе удовольствие. Но бывает так, что даже день "получки" не радует. И давно уже хочется новую работу, да только какой смысл менять шило на мыло. На сайтах с вакансиями привлекательные зарплаты только в особых направлениях. Например, в IT*. Но у вас же нет подходящего образования и навыков. А, может, взять да получить их? Рассказываем, как это сделать.

Куда пойти учиться?

В регионах России, в том числе и Алтайском крае, работает Компьютерная академия "ТОП". Программы академии "ТОП" разработаны реальными IT-специалистами, которые рассказывают о том, о чем не пишут в учебниках. Они учат вещам, которые нужны, чтобы преуспеть в профессии, и востребованы у работодателей в этой сфере. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам – 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Важно, что обучение ведется с нуля, независимо от возраста и базового уровня знаний.

Какое направление несложно освоить и оно востребовано на рынке?

Таких направлений много. Рассмотрите, например, графический дизайн. Отличный вариант для тех, ко мечтает о творческой самореализации. Кстати, 29 июля 2023 года в 12:00 академия "ТОП" приглашает всех желающих на бесплатный пробный урок "Секреты графического дизайна"

В программе:

восемь убедительных причин стать дизайнером;

семь самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;

пять шагов, которые приведут вас к цели – стать успешным и востребованным специалистом;

как начать зарабатывать на дизайне;

мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.

Вы узнаете о:

перспективах и темпах развития направления дизайн, сферах применения специалистов и уровне оплаты труда;

курсах и программах обучения в академии;

достижениях студентов компьютерной академии "ТОП";

преимуществах, которые получают выпускники академии;

что ждет современных дизайнеров на рынке труда, какие направления наиболее востребованы.

Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Сайт

Тел: +7 (3852) 72-14-10

WhatsApp 906-966-5347

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