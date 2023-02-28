А также где найти хорошего мастера

28 февраля 2023, 19:05, ИА Амител

Стиральная машина / Фото: rawpixel.com / Freepik

Стиральная машина – главная помощница любой хозяйки. Но если она сломалась, не спешите бежать за новой, ведь часто можно вернуть к жизни и старую. Служба Фаст-Сервис осуществляет ремонт стиральных машин различных производителей, независимо от года выпуска модели. Берёт в работу бытовые и производственные устройства. Специалист выезжает на вызов в течение суток, а в срочных ситуациях прибудет уже через час после принятия заявки.

Особенности сбоев в работе стиральных машин

Компания работает на рынке несколько лет. За это время её специалисты выполнили тысячи успешных ремонтных работ.

Самые распространённые проблемы:

машинка не включается;

постоянно набирает воду;

зависает программа стирки;

искрит и бьёт током;

не закрывается;

плохо отжимает;

не крутит барабан;

остаются разводы порошка на ткани;

после стирки появляются пятна;

сильно шумит во время стирки;

рвёт вещи;

стучит при стирке и отжиме;

течёт.

Преимущество ремонта стиральных машин в том, что запчасти многих моделей часто совместимы между собой. В копании говорят, что вероятность восстановления устаревших моделей составляет примерно 90%. Но есть важный момент. Частая проблема старых машинок – ржавчина, которая и портит статистику успешных ремонтов. Если её нет, устройство можно отремонтировать.

Какие услуги предлагает компания

Прибыв на вызов, сотрудник сервиса произведёт осмотр и комплексную диагностику стиральной машины. После обнаружения причины сбоя в работе мастер объяснит об имеющихся проблемах устройства и назовёт точную стоимость ремонтных работ. Чаще всего для их устранения требуется заменить испорченную запчасть. В названную сумму входит и цена заменённой детали. Для проведения работ специалист может полностью либо частично разобрать устройство, поэтому перед его визитом рекомендуется максимально освободить пространство ванной.

Поскольку первичная диагностика была произведена во время оформления заявки, всё необходимое оборудование и запасные детали мастер принесёт с собой. Обычно ремонтные работы занимают около полутора часов или меньше.

На проведённые работы сервис предоставляет гарантию сроком до года. Все сотрудники имеют подтверждённые профессиональные сертификаты и не менее пяти лет стажа. Их квалификация позволяет устранять неисправности устройств фирм Candy, LG, Ariston, Siemens, Indesit, Gorenje, Zanussi и других производителей.

Чтобы проконсультироваться по поводу поломки вашей стиральной машины либо вызвать мастера, напишите сообщение в окошко чата либо мессенджер.

ООО "Фастмастер"

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