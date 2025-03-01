Amic.ru всем желает не держать зла и обиды на близких людей и искренне простить всех

01 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Прощение / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Прощеное воскресенье – важная дата в православном календаре. Это последний день Масленицы, который в 2025 году отмечают 2 марта. В этот день у верующих принято просить друг у друга прощения накануне тяжелого испытания души и тела – Великого поста. Amic.ru собрал несколько способов попросить прощения у близких людей в виде коротких сообщений в мессенджере, стихотворений, открыток и картинок.

Прощение в виде открыток

Прощение / Открытки: pozdravok.com

Прощение в виде картинок

Прощение / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Прощение в виде сообщений

С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!

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С Прощеным воскресеньем! Прошу простить за все слова или поступки, которые ненароком могли причинить боль! Пусть на душе всегда будет ясно и спокойно!

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В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры простите, и да простит вас Бог!

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Я прошу прощения у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

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Сегодня я прошу прощения за все, что было сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать – значит быть прощеным. Прости меня!

Прощение в виде стихотворений

С Прощеным воскресеньем!

За все меня простите.

Ни зла, ни боли, ни обид

На сердце не держите.



Желаю процветанья вам,

Здоровья и терпения,

Чтоб улыбались чаще вы,

И было настроение!

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С Прощеным воскресеньем

Я поздравляю вас.

Прошу у вас прощения

Я в этот светлый час!



Прошу я вас сегодня

За все меня простить

И на меня обиды

Из сердца отпустить!

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Я в Прощеное воскресенье

Попрошу у вас прощенья.

Пусть вас всех Господь хранит

От беды и от обид.



И я тоже всех прощаю,

Все обиды отпускаю.

Пусть в душе живет добро,

Будет в ней всегда светло.

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Светлый праздник наступил!

В это воскресенье

Перед Богом у тебя

Я прошу прощенья.



Позабудем все плохое

И оставим позади,

Пусть лишь светлые моменты

Ждут на жизненном пути!

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Пусть будет это воскресенье

Согрето светом добрых глаз.

Я попросить хочу прощенья

Открыто, искренне у вас.



От всей души желаю мира!

Оставьте в прошлом грусть и боль

И будьте Господом хранимы.

Пускай в душе живет любовь!

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Сообщения, стихи и открытки взяты с сайта pozdravok.com.