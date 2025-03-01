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Как попросить прощение в Прощеное воскресенье. Стихи, сообщения и открытки

Amic.ru всем желает не держать зла и обиды на близких людей и искренне простить всех

01 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Прощение / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Прощение / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Прощеное воскресенье – важная дата в православном календаре. Это последний день Масленицы, который в 2025 году отмечают 2 марта. В этот день у верующих принято просить друг у друга прощения накануне тяжелого испытания души и тела – Великого поста. Amic.ru собрал несколько способов попросить прощения у близких людей в виде коротких сообщений в мессенджере, стихотворений, открыток и картинок.

Прощение в виде открыток

Прощение / Открытки: pozdravok.com

Прощение в виде картинок

Прощение / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Прощение в виде сообщений

С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!

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С Прощеным воскресеньем! Прошу простить за все слова или поступки, которые ненароком могли причинить боль! Пусть на душе всегда будет ясно и спокойно!

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В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры простите, и да простит вас Бог!

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Я прошу прощения у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

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Сегодня я прошу прощения за все, что было сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать – значит быть прощеным. Прости меня!

Прощение в виде стихотворений

С Прощеным воскресеньем!
За все меня простите.
Ни зла, ни боли, ни обид
На сердце не держите.

Желаю процветанья вам,
Здоровья и терпения,
Чтоб улыбались чаще вы,
И было настроение!

---

С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!

Прошу я вас сегодня
За все меня простить
И на меня обиды
Из сердца отпустить!

---

Я в Прощеное воскресенье
Попрошу у вас прощенья.
Пусть вас всех Господь хранит
От беды и от обид.

И я тоже всех прощаю,
Все обиды отпускаю.
Пусть в душе живет добро,
Будет в ней всегда светло.

---

Светлый праздник наступил!
В это воскресенье
Перед Богом у тебя
Я прошу прощенья.

Позабудем все плохое
И оставим позади,
Пусть лишь светлые моменты
Ждут на жизненном пути!

---

Пусть будет это воскресенье
Согрето светом добрых глаз.
Я попросить хочу прощенья
Открыто, искренне у вас.

От всей души желаю мира!
Оставьте в прошлом грусть и боль
И будьте Господом хранимы.
Пускай в душе живет любовь!

--

Сообщения, стихи и открытки взяты с сайта pozdravok.com.

праздники религия
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