Как попросить прощение в Прощеное воскресенье. Стихи, сообщения и открытки
Amic.ru всем желает не держать зла и обиды на близких людей и искренне простить всех
01 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Прощеное воскресенье – важная дата в православном календаре. Это последний день Масленицы, который в 2025 году отмечают 2 марта. В этот день у верующих принято просить друг у друга прощения накануне тяжелого испытания души и тела – Великого поста. Amic.ru собрал несколько способов попросить прощения у близких людей в виде коротких сообщений в мессенджере, стихотворений, открыток и картинок.
Прощение в виде открыток
Прощение в виде картинок
Прощение в виде сообщений
С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!
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С Прощеным воскресеньем! Прошу простить за все слова или поступки, которые ненароком могли причинить боль! Пусть на душе всегда будет ясно и спокойно!
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В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры простите, и да простит вас Бог!
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Я прошу прощения у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.
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Сегодня я прошу прощения за все, что было сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать – значит быть прощеным. Прости меня!
Прощение в виде стихотворений
С Прощеным воскресеньем!
За все меня простите.
Ни зла, ни боли, ни обид
На сердце не держите.
Желаю процветанья вам,
Здоровья и терпения,
Чтоб улыбались чаще вы,
И было настроение!
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С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!
Прошу я вас сегодня
За все меня простить
И на меня обиды
Из сердца отпустить!
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Я в Прощеное воскресенье
Попрошу у вас прощенья.
Пусть вас всех Господь хранит
От беды и от обид.
И я тоже всех прощаю,
Все обиды отпускаю.
Пусть в душе живет добро,
Будет в ней всегда светло.
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Светлый праздник наступил!
В это воскресенье
Перед Богом у тебя
Я прошу прощенья.
Позабудем все плохое
И оставим позади,
Пусть лишь светлые моменты
Ждут на жизненном пути!
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Пусть будет это воскресенье
Согрето светом добрых глаз.
Я попросить хочу прощенья
Открыто, искренне у вас.
От всей души желаю мира!
Оставьте в прошлом грусть и боль
И будьте Господом хранимы.
Пускай в душе живет любовь!
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Сообщения, стихи и открытки взяты с сайта pozdravok.com.
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