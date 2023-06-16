Бизнес-конференция, полезная предпринимателям, пройдет 20 июня

16 июня 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Барнауле пройдет бизнес-конференция, где представителей предпринимательства научат успешно развивать предприятия в условиях жесткой конкуренции и дефицита рабочей силы.

Мероприятие проводит комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

Организаторы подчеркивают, что главная цель конференции – повышение компетенции специалистов и руководителей предприятий субъектов малого (среднего) предпринимательства в повышении стабильности развития бизнеса.

Какие темы поднимут на конференции?

Чрезвычайно актуальные, с которыми предпринимателям приходится часто сталкиваться в современных условиях. А именно:

1. Как построить успешный бизнес в условиях жесткой конкуренции и нестабильности потребительского спроса.

2. Публичные коммуникации на современном этапе, эффективные пути взаимодействия с клиентом.

3. Эффективные пути работы с персоналом в условиях дефицита рабочей силы: от найма до управления.

4. Брендирование и успешные маркетинговые коммуникации. Роль бренда в эффективности маркетинговых коммуникаций.

По всем этим темам будут не только лекции, но и практические рекомендации. Спикеры, совместно с гостями конференции, проанализируют и российский, и зарубежный опыт.

А кто эксперты?

В администрации Барнаула сообщили, что спикерами конференции станут известные российские и международные эксперты: Ольга Бажина, Константин Борнеман, Анна Афанасьева, Юлия Китаева.

Когда пройдет конференция?

20 июня 2023 года в 14:00.

Начало регистрации участников в 13:45.

Где пройдет конференция?

Адрес: ул. М. Горького, 31, 3-й этаж.

Конференц-зал Сибирской медиагруппы.

Как попасть на конференцию:

Отметим: участие в конференции бесплатное. Нужно зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1yPQkoucrw4VpoYsbUSSkXRg9PxPTY7L8ePU93cSQwQc/edit.

Телефон для справок: 89964591597 (WatsApp).