Как построить успешный бизнес – расскажут эксперты предпринимателям Барнаула
Бизнес-конференция, полезная предпринимателям, пройдет 20 июня
16 июня 2023, 12:51, ИА Амител
В Барнауле пройдет бизнес-конференция, где представителей предпринимательства научат успешно развивать предприятия в условиях жесткой конкуренции и дефицита рабочей силы.
Мероприятие проводит комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
Организаторы подчеркивают, что главная цель конференции – повышение компетенции специалистов и руководителей предприятий субъектов малого (среднего) предпринимательства в повышении стабильности развития бизнеса.
Какие темы поднимут на конференции?
Чрезвычайно актуальные, с которыми предпринимателям приходится часто сталкиваться в современных условиях. А именно:
1. Как построить успешный бизнес в условиях жесткой конкуренции и нестабильности потребительского спроса.
2. Публичные коммуникации на современном этапе, эффективные пути взаимодействия с клиентом.
3. Эффективные пути работы с персоналом в условиях дефицита рабочей силы: от найма до управления.
4. Брендирование и успешные маркетинговые коммуникации. Роль бренда в эффективности маркетинговых коммуникаций.
По всем этим темам будут не только лекции, но и практические рекомендации. Спикеры, совместно с гостями конференции, проанализируют и российский, и зарубежный опыт.
А кто эксперты?
В администрации Барнаула сообщили, что спикерами конференции станут известные российские и международные эксперты: Ольга Бажина, Константин Борнеман, Анна Афанасьева, Юлия Китаева.
Когда пройдет конференция?
20 июня 2023 года в 14:00.
Начало регистрации участников в 13:45.
Где пройдет конференция?
Адрес: ул. М. Горького, 31, 3-й этаж.
Конференц-зал Сибирской медиагруппы.
Как попасть на конференцию:
Отметим: участие в конференции бесплатное. Нужно зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1yPQkoucrw4VpoYsbUSSkXRg9PxPTY7L8ePU93cSQwQc/edit.
Телефон для справок: 89964591597 (WatsApp).
13:03:22 16-06-2023
Может не время
15:08:04 16-06-2023
Ольга Бажина, Константин Борнеман, Анна Афанасьева, Юлия Китаева. Озвучьте,пожалуйста, какими фирмами или брендами они руководят? (не охота гуглить)
16:36:24 16-06-2023
Бажина - фирма "Ножки-сапожки", Афанасьева и Китаева - Лохнелох, а деньги наши, Борнеман - без комментариев