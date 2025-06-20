Как поступить в АлтГТУ? В вузе стартовала приемная кампания

Рассказываем о бюджетных местах и новых направлениях

20 июня 2025, 16:20, ИА Амител erid: 2W5zFJMzdYc

Абитуриенты / Фото: пресс-служба АлтГТУ

С 20 июня 2025 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова стартовала приемная кампания. В этом году для поступающих открыли около 2000 бюджетных мест на различных направлениях.

Какие направления доступны в АлтГТУ?

Самыми востребованными направлениями стали "Информационные технологии" (257 мест), "Электроэнергетика и электротехника" (200 мест), "Машиностроение" (160 мест) и "Строительство" (150 мест). Эти специальности традиционно имеют высокий конкурс среди абитуриентов.

Кроме того, в этом в АлтГТУ открыли набор на новую программу – "Художественное моделирование и конструирование одежды" в институте архитектуры и дизайна.

Также появилось несколько новых направлений в университетском технологическом колледже:

"Разработка компьютерных игр и виртуальной реальности";

"Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров";

"Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья";

"Эксплуатация беспилотных авиационных систем".

Все они предлагают современные знания в востребованных областях.

Есть ли изменения в правилах поступления?

Абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры как очно, так и дистанционно. В этом году изменили требования к минимальному баллу ЕГЭ по профильной математике – теперь он должен составлять не менее 40.

Когда можно подать документы?

Прием документов для тех, кто сдает вузовские экзамены, продлится до 17 июля 2025 года. Для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, срок подачи документов – до 25 июля. Списки зачисленных по квотам и поступивших без вступительных испытаний опубликуют 2 августа, по основному конкурсу – 7 августа. Для поступающих на внебюджетные места срок подачи документов – до 14 августа, зачисление состоится 29 августа текущего года.

Прием документов в колледж продлится до 15 августа 2025 года. Для зачисления на бюджет нужно предоставить оригинал документа об образовании до 16 августа, а для поступающих на внебюджет – до 28-го.

Как это сделать?

Заявления можно подать лично по адресу ул. Димитрова, 75, или онлайн через "Госуслуги" с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Также доступна подача документов через сайт приемной комиссии АлтГТУ или "Почтой России".

При приеме документов учитывают индивидуальные достижения абитуриентов – успехи в учебе, спорте, участие в олимпиадах и конкурсах, а также служба в армии. За достижения абитуриент может получить до десяти дополнительных баллов.

Где узнать подробнее?

Вся информация о приемной кампании и условиях поступления доступна на сайте приемной комиссии АлтГТУ. Также для абитуриентов открыли телеграм-канал "Абитуриентская". Телефон приемной комиссии: 8 (3852) 29-07-29.

Справочную информацию о целевом обучении можно найти здесь.

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"

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