Как поступить в АлтГУ на бюджет по результатам олимпиады?

И в каких именно олимпиадах можно принять участие

28 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

"Парад звезд" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сначала ты работаешь на олимпиаду, потом олимпиада работает на тебя. Да, если ты школьник и планируешь поступать в вуз, то участие в интеллектуальном соревновании может помочь пройти в университет. А победа или призовое место гарантирует поступление на бюджет без вступительных экзаменов, максимальный балл по профильному предмету ЕГЭ или дополнительные баллы за индивидуальные достижения. В Алтайском государственном университете рассказали, какие олимпиады будут полезны и где принять в них участие.

В каких олимпиадах могут принять участие школьники Алтайского края?

Вариантов много. С 25 ноября 2024 года стартуют отборочные туры олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Список утверждает Министерство высшего образования и науки РФ. В регионе такие олимпиады школьников проводит Алтайский государственный университет. Классический вуз признан одним из университетов – лидеров края по количеству проводимых межвузовских предметных олимпиад школьников, входящих в перечни Минобрнауки, Минпросвещения и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников.

В конце 2024-го и начале 2025 года университет станет площадкой проведения следующих олимпиад:

Университетская олимпиада школьников "Бельчонок"

Предметы: информатика, математика, химия;

олимпиада проходит с 1 октября 2024 до 12 января 2025 года;

ссылка на регистрацию.

Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа "Будущее Сибири"

Предметы: физика, химия;

олимпиада пройдет 8 и 15 декабря 2024 года;

зарегистрироваться можно до 30 ноября на сайте.

Олимпиада школьников "Гранит науки"

Предмет: информатика;

Регистрация на олимпиаду и отборочный тур проводятся с 25 ноября 2024 по 24 февраля 2025

Ссылка на регистрацию.

Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников "Изумруд"

Предметы: история, математика, обществознание, русский язык, физика, химия;

регистрация на олимпиаду и отборочный тур проводятся до 18 января 2025 года.

Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников "Архитектура и искусство" по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) ЮРМОШ

Предметы: рисунок, живопись;

отборочный этап проходит с 15 октября по 15 декабря 2024 года;

регистрация на олимпиаду проводится до 8 декабря.

"Финатлон для старшеклассников"

Предмет: экономика;

регистрация на сайте и отборочный этап проходят до 1 декабря 2024 года;

ссылка на регистрацию.

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа

Предметы: обществознание, иностранные языки;

отборочный этап и регистрация проходят с 1 декабря 2024 по 31 января 2025 года;

регистрация и выполнение заданий первого этапа по ссылке.

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников ОММО

Предметы: математика, физика;

регистрация на олимпиаду и отборочный тур проводятся с 27 декабря 2024 по 25 января 2025 года;

ссылка на регистрацию.

Герценовская олимпиада школьников

Предметы: география, иностранные языки;

регистрация на олимпиаду и отборочный тур проводятся с ноября 2024 по январь 2025 года;

ссылка на регистрацию.

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников

Регистрация на олимпиаду и отборочный тур проводятся с 1 декабря 2024 по 23 января 2025 года;

ссылка на регистрацию.

Отборочные туры данных олимпиад проходят дистанционно.

"Парад звезд" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто может принять участие в олимпиаде?

Стать участником олимпиады может каждый школьник. Возрастные ограничения устанавливает организатор и их можно посмотреть по этой ссылке.

Какие льготы дают олимпиады?

В каждом высшем учебном заведении страны свои льготы. Например, в АлтГУ диплом победителя или призера одной из перечисленных олимпиад приравнивается к наивысшему баллу ЕГЭ по профильному предмету или дает право на зачисление без вступительных испытаний.

Кроме того, вуз дает таким студентам повышенную стипендию, размер которой может больше 30 тысяч рублей.

Получить подробную консультацию об олимпиадах можно по телефону +7 (3852) 298-195.