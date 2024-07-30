Обучение с практикой: магистратура АлтГУ готовит специалистов по документообороту
И где потом работать?
30 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Ни одна современная компания или организация не обходится без четкого документооборота. Бумажные это документы или электронные – важно все четко и правильно оформлять, систематизировать и хранить. Специалисты по документообороту были и остаются востребованными. Но где получить такое образование? Например, в магистратуре Алтайского государственного университета по профилю "Документационные системы и архивы в региональной системе управления". Обучение проходит на базе Института истории и международных отношений.
Чему здесь учат?
Программа нацелена на подготовку высококлассных специалистов в области документационного обеспечения управления, кадрового и архивного дела. Учебный план разработан с учетом специфики Алтайского края и Сибири. В программе:
- практическая, проектная и научно-исследовательская деятельность;
- технологии документационного обеспечения управления и управления архивным делом;
- основы организации хранения, учета, комплектования, экспертиза ценности, справочно-поисковые средства и использование архивных документов;
- нормативная база документационного обеспечения управления и архивного дела;
- основы научных исследований в данной области.
Всему этому научат в магистратуре АлтГУ. И обязательно на практике. Вуз сотрудничает с государственным архивом Алтайского края и отделом по делам архивов Министерства культуры Алтайского края.
"Данное направление – отличная возможность для специалистов государственных и муниципальных архивов, архивов организаций и ведомств, специалистов, работающих с документами в разных сферах деятельности, получить специальное образование на базе имеющегося непрофильного высшего образования, а также повысить квалификацию специалиста-профессионала", – рассказала директор краевого государственного казенного учреждения "Государственный архив Алтайского края" Елена Егорова.
Сколько длится обучение?
Обучение длится два года. Формат только очный.
Когда и куда подавать документы?
Прием документов уже стартовал и пройдет до 16 августа 2024 года. Их принимают по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00. Для подачи документов можно воспользоваться и онлайн-сервисом "Личный кабинет абитуриента" на официальном сайте АлтГУ.
Все вопросы можно задать в приемной комиссии Алтайского госуниверситета по телефону: +7 (3852) 291-222.
Сколько есть мест для поступления?
Здесь 13 бюджетных мест, из них одно – целевое.
Какие экзамены надо сдать для поступления?
Вступительный экзамен один – по направлению "Документоведение и архивоведение".
Где потом можно найти работу?
Выпускники магистратуры успешно находят работу в государственных и негосударственных предприятиях, становясь:
- служащими органов власти;
- работниками архивов;
- специалистами по документообороту в информационных, аналитических и многофункциональных центрах;
- специалистами кадровых отделов учреждений и предприятий;
- преподавателями в учреждениях высшего и средне-специального образования.
В Институте истории и международных отношений АлтГУ приводят примеры трудоустройства своих выпускников. Так, Валерия Коровниченко трудится главным специалистом по работе с ключевыми клиентами АО "Альфа-Банк", Дарья Пак устроилась ведущим архивистом отдела использования и публикации документов в государственном архиве региона. Ольга Страчкова работает консультантом отдела по работе с обращениями граждан департамента администрации губернатора. Галина Петрягина осталась в вузе, она – помощник проректора по развитию международной деятельности АлтГУ, а Николай Ширшев стал преподавателем колледжа АлтГУ.
Некоторые выпускники находят работу за пределами региона. Например, Дмитрий Лавлинских сейчас занимает должность начальника отдела персонала ООО "Прогноз-Серебро", АО "Полиметалл УК" (Якутск), а Ирина Хомченко – ведущий архивист отдела организационного обеспечения и взаимодействия с архивами организаций КГКУ "Государственный архив Красноярского края".
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